https://ria.ru/20220228/gaz-1775540130.html

Европейские хранилища заполнены газом на 29,5%, заявили в "Газпроме"

Европейские хранилища заполнены газом на 29,5%, заявили в "Газпроме" - РИА Новости, 28.02.2022

Европейские хранилища заполнены газом на 29,5%, заявили в "Газпроме"

Европа отобрала весь закачанный летом газ, общий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа составляет 29,5%, сообщил "Газпром". РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:55

2022-02-28T12:55

2022-02-28T15:26

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Европа отобрала весь закачанный летом газ, общий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа составляет 29,5%, сообщил "Газпром"."Из европейских ПХГ отобран весь закачанный летом газ… Общий остаток газа в ПХГ Европы — 29,5%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 70,6%, Франции — на 77,1%", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.Уточняется, что, по данным Gas Infrastructure Europe на 26 февраля, объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21,5% (на 7,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 47 миллиардов кубометров — 100% закачанного в летний период газа, то есть весь объем запасов, сделанных в прошлом году.Уровень запасов в европейских ПХГ с 7 января перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. А на 26 февраля запасы на 0,6 миллиарда кубометров меньше прежнего минимального показателя на эту дату, говорится в сообщении.Отмечается, что обычно забор газа из европейских подземных хранилищ продолжается до конца марта – середины апреля. Таким образом, теперь он будет идти из объёмов, которые были закачаны в хранилища Европы еще раньше, — в 2020-м и предыдущие годы.Кроме того, заполненность украинских ПХГ в настоящее время также продолжает находиться на минимальных уровнях. На 26 февраля она снизилась до 10,3 миллиарда кубометров. Это на 8,1 миллиарда (на 44%) ниже, чем в прошлом году, и на 5 миллиардов меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года, заключает компания.

https://ria.ru/20220228/gaz-1775558714.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, газпром, европа, франция, германия