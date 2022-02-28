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Европейские хранилища заполнены газом на 29,5%, заявили в "Газпроме"
Европейские хранилища заполнены газом на 29,5%, заявили в "Газпроме" - РИА Новости, 28.02.2022
Европейские хранилища заполнены газом на 29,5%, заявили в "Газпроме"
Европа отобрала весь закачанный летом газ, общий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа составляет 29,5%, сообщил "Газпром". РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:55
2022-02-28T15:26
экономика
газпром
европа
франция
германия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Европа отобрала весь закачанный летом газ, общий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа составляет 29,5%, сообщил "Газпром"."Из европейских ПХГ отобран весь закачанный летом газ… Общий остаток газа в ПХГ Европы — 29,5%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 70,6%, Франции — на 77,1%", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.Уточняется, что, по данным Gas Infrastructure Europe на 26 февраля, объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21,5% (на 7,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 47 миллиардов кубометров — 100% закачанного в летний период газа, то есть весь объем запасов, сделанных в прошлом году.Уровень запасов в европейских ПХГ с 7 января перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. А на 26 февраля запасы на 0,6 миллиарда кубометров меньше прежнего минимального показателя на эту дату, говорится в сообщении.Отмечается, что обычно забор газа из европейских подземных хранилищ продолжается до конца марта – середины апреля. Таким образом, теперь он будет идти из объёмов, которые были закачаны в хранилища Европы еще раньше, — в 2020-м и предыдущие годы.Кроме того, заполненность украинских ПХГ в настоящее время также продолжает находиться на минимальных уровнях. На 26 февраля она снизилась до 10,3 миллиарда кубометров. Это на 8,1 миллиарда (на 44%) ниже, чем в прошлом году, и на 5 миллиардов меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года, заключает компания.
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Екатерина Зайцева
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экономика, газпром, европа, франция, германия
12:55 28.02.2022 (обновлено: 15:26 28.02.2022)
 
Европейские хранилища заполнены газом на 29,5%, заявили в "Газпроме"

"Газпром": Европа отобрала весь закачанный летом газ, хранилища заполнены на 29,5%

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Европа отобрала весь закачанный летом газ, общий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа составляет 29,5%, сообщил "Газпром".
"Из европейских ПХГ отобран весь закачанный летом газ… Общий остаток газа в ПХГ Европы — 29,5%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 70,6%, Франции — на 77,1%", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
Уточняется, что, по данным Gas Infrastructure Europe на 26 февраля, объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21,5% (на 7,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 47 миллиардов кубометров — 100% закачанного в летний период газа, то есть весь объем запасов, сделанных в прошлом году.
Уровень запасов в европейских ПХГ с 7 января перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. А на 26 февраля запасы на 0,6 миллиарда кубометров меньше прежнего минимального показателя на эту дату, говорится в сообщении.
Главный терминал трубопровода - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Отмечается, что обычно забор газа из европейских подземных хранилищ продолжается до конца марта – середины апреля. Таким образом, теперь он будет идти из объёмов, которые были закачаны в хранилища Европы еще раньше, — в 2020-м и предыдущие годы.
Кроме того, заполненность украинских ПХГ в настоящее время также продолжает находиться на минимальных уровнях. На 26 февраля она снизилась до 10,3 миллиарда кубометров. Это на 8,1 миллиарда (на 44%) ниже, чем в прошлом году, и на 5 миллиардов меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года, заключает компания.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ЭкономикаГазпромЕвропаФранцияГермания
 
 
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