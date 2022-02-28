https://ria.ru/20220228/gaz-1775521287.html
Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме
Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 28.02.2022
Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 105,8 миллиона кубометров на 28 февраля, сообщила компания. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:45
2022-02-28T11:45
2022-02-28T11:51
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
газпром
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 105,8 миллиона кубометров на 28 февраля, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 105,8 миллиона кубометров на 28 февраля", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/gaz-1775508572.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:45 28.02.2022 (обновлено: 11:51 28.02.2022)
Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме
"Газпром" поставляет газ через Украину штатно: 105,8 миллиона кубов на 28 февраля