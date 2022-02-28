https://ria.ru/20220228/gaz-1775521287.html

Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме

Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 28.02.2022

Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 105,8 миллиона кубометров на 28 февраля, сообщила компания. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:45

2022-02-28T11:45

2022-02-28T11:51

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

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признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 105,8 миллиона кубометров на 28 февраля, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 105,8 миллиона кубометров на 28 февраля", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/gaz-1775508572.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, газпром, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии