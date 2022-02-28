Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/gaz-1775521287.html
Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме
Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 28.02.2022
Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 105,8 миллиона кубометров на 28 февраля, сообщила компания. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:45
2022-02-28T11:51
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
газпром
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959491_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_1b1d8928bd3d6f31b7148846d2f61792.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 105,8 миллиона кубометров на 28 февраля, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 105,8 миллиона кубометров на 28 февраля", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/gaz-1775508572.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959491_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_56f25abb4f4fd69813bc404519b9d9e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпром, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:45 28.02.2022 (обновлено: 11:51 28.02.2022)
 
Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме

"Газпром" поставляет газ через Украину штатно: 105,8 миллиона кубов на 28 февраля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк"Газпром"
Газпром - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
"Газпром"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 105,8 миллиона кубометров на 28 февраля, сообщила компания.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 105,8 миллиона кубометров на 28 февраля", - говорится в сообщении.
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:06В мире
Цены на газ в Европе выросли на 35% в первые минуты после начала торгов
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаГазпромСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала