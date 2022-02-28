10:17 28.02.2022 (обновлено: 11:37 28.02.2022)
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила 1450 долларов
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила 1450 долларов
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка в первые минуты торгов выше 1450 долларов за тысячу кубометров замедлили темпы роста и снизились до 1250 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские фьючерсы по индексу TTF на открытии торговой сессии торговались по 1447,7 доллара и уже через несколько минут достигли 1470,7 доллара, что на 36,4% выше расчетной цены пятницы - 1078,7 доллара. Пока это ценовой максимум торгов. Затем котировки замедлили темпы роста и опустились до локального минимума в 1235,7 доллара, стоимость колеблется в диапазоне 1260-1330 долларов, растет на 17-23%.
Цены на газ резко подскочили после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации на Украине.
В итоге цены на газ в Европе на усилении геополитических рисков перешли к ускоренному росту. Если в прошлый понедельник расчетная цена составляла почти 850 долларов за тысячу кубометров, то в четверг превысила 1550 долларов, после чего в пятницу вновь снизилась.
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
21 февраля, 08:00Последняя битва за русский газ началась
Опубликовано: Мадина Моргоева