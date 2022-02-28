https://ria.ru/20220228/gagin-1775579309.html

Ян Гагин: в освобожденных районах Донбасса создадут военные администрации

Ян Гагин: в освобожденных районах Донбасса создадут военные администрации - РИА Новости, 28.02.2022

Ян Гагин: в освобожденных районах Донбасса создадут военные администрации

Украинские националисты грабят территории Донецкой области перед отступлением, но в ряде освобожденных районов ДНР уже начала оказывать помощь населению,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:13

2022-02-28T15:13

2022-02-28T15:13

интервью

ян гагин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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Украинские националисты грабят территории Донецкой области перед отступлением, но в ряде освобожденных районов ДНР уже начала оказывать помощь населению, рассказал РИА Новости советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин. По его словам, сроки выборов в освобожденных районах Донбасса называть преждевременно, так как там идут бои – сначала в них будут созданы военные администрации и комендатуры.– Ян Дмитриевич, когда будут назначены главы администраций на освобожденных территориях Донецкой области?– В настоящий момент еще идут активные боевые действия, операция по освобождению временно оккупированной Украиной территории Донецкой народной республики, и пока, конечно, речь о назначении глав администраций населенных пунктов не идет. Там сначала будут организованы военная администрация и комендатуры, и после этого уже будут назначены руководители администраций и, соответственно, выборные, будут проведены выборы.– А в какие сроки будут проведены выборы, кто будет это контролировать?– Сложно сказать… Этот вопрос будет актуален после полного освобождения всей территории республики.– А можно ли получить российские паспорта жителям освобожденных населенных пунктов?– Разумеется. И паспорта Донецкой народной республики, и российские паспорта будут доступны точно так же, как они доступны всем гражданам Донецкой народной республики с самого начала их выдачи.– Какие возможности будут у граждан по восстановлению разрушенного хозяйства, и можете ли вы как-то оценить сумму ущерба?– Здесь важно упомянуть, что в данный момент на территориях, временно оккупированных Украиной, царит полный хаос. Это мародерство, там орудуют банды уголовников, банды дезертиров, при том что сами представители "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ – ред.), националистов и вооруженных сил Украины занимаются неприкрытыми грабежами по всей территории, тем самым создавая дефицит и продуктов питания, и товаров первой необходимости, и, соответственно, медикаментов. То есть они просто берут все, что им надо, в том числе и автотранспорт у гражданских. Что касается восстановления, сейчас перед правительством Донецкой народной республики стоит сложная задача. В данный момент надо проводить аудит потребностей, аудит самого ущерба, аудит потребностей населения, вообще в чем-то на той территории, но опять же эта работа осложнена тем, что там пока ведутся активные боевые действия. Но аудит уже ведется, и в некоторых местах помощь населению уже оказывается.– Проводится ли какая-нибудь работа по поиску военных преступников, и если проводится, может быть, кто-то оказался в руках правосудия?– В руках правосудия пока никто не оказался. В данный момент действительно специальным службам ДНР известны имена, так скажем, явки и диверсантов, и представителей националистов. Работа ведется, комментировать я ее не стану, потому что, пока она ведется, это информация закрытого характера. Вы, скорее всего, узнаете о результатах этой работы со временем.– Сколько захвачено вооружения у украинских войск, в том числе иностранного?– Противник, отступая, оставляет очень много оружия. Они просто бегут, в отдельных местах просто обращаются в бегство, бросая и личные вещи, какой-то скарб, в том числе оружие, которое было поставлено их заокеанскими партнерами и европейскими партнерами. Это и противотанковые ракеты, это и стрелковое оружие, и обмундирование, и элементы экипировки – это все есть, и при случае вы это сможете потом увидеть в корпусе.– Сколько украинских военнослужащих добровольно сдали оружие?– Сейчас обобщить эту информацию достаточно сложно. Она меняется с каждым днем достаточно динамично, потому что складывают оружие ежедневно. Либо это единичные выходы с таким предложением от самих националистов или от представителей ВСУ, либо они складывают оружие целыми подразделениями. Такая практика тоже есть. Обобщить полностью, называть цифру я сейчас просто не смогу, потому что эта информация меняется регулярно.– Но случаи регулярные?– Случаи сложения оружия регулярны.– Российская Федерация обещала, что эти люди смогут вернуться к своим семьям. Можете ли прокомментировать, как и когда будет осуществляться их отправка и вообще воссоединение с семьями?– На этот вопрос опять же возможно будет полноценно ответить только после того, когда будет полностью закончена операция по освобождению территорий республик. В любом случае с каждым сложившим оружие гражданином Украины, представителем вооруженных сил или "Правого сектора", должно быть проведено расследование. Не является ли этот человек военным преступником, нужен какой-то фильтр. Я уверен, что эта работа будет вестись, и достаточно профессионально.– Тех, кто складывает оружие, могут преследовать украинские власти или националисты?– Предположительно, да. Ввиду того, что на Украине до сих пор действует националистический режим, нацистский режим, его инструментарий нам достаточно известен – это шантаж, насилие, обман. Как в лучших традициях националистов по всему миру и в лучших традициях их учителей из Соединенных Штатов и Великобритании. Не исключено, что их семьи могут подвергаться давлению, но я думаю, что по окончании операции по демилитаризации и денацификации Украины этот вопрос будет решен сам собой.– А среди этих людей есть те, кто не хочет возвращаться?– Есть те, кто желает остаться жить здесь в ДНР и даже служить в военном корпусе. Такие тоже есть.– Как правило, это обычные люди?– Чаще всего это военнослужащие, потому что, скорее всего, они боятся преследования.

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220228/aksenov-1775554878.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220226/donbass-1775163788.html

https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

донецкая народная республика

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, ян гагин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр