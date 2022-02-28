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В ФСБ призвали сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами
В ФСБ призвали сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами - РИА Новости, 28.02.2022
В ФСБ призвали сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами
Граждане Украины обращаются с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников для диверсий в РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:14
2022-02-28T11:27
москва
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Граждане Украины обращаются с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников для диверсий в РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Подмосковью."Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности", - говорится в сообщении.В связи с этим УФСБ по Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которых могут использовать спецслужбы Украины для ведения деятельности против безопасности РФ.Подчеркивается, что передача или сбор по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности РФ образуют состав преступления по статье "Шпионаж" и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет. Добавляется, что лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение указанного преступления, если "оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ"."С учетом изложенного УФСБ России по городу Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности РФ. Напоминаем, только инициативное обращение и оказание содействия органам федеральной службы безопасности позволит избежать уголовной ответственности", - сказали в спецслужбе.
https://ria.ru/20220227/genprokuratura-1775372461.html
москва
россия
украина
московская область (подмосковье)
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москва, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье)
11:14 28.02.2022 (обновлено: 11:27 28.02.2022)
 
В ФСБ призвали сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами

В ФСБ призвали сообщать о контактах с теми, кто может быть завербован спецслужбами Украины

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Граждане Украины обращаются с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников для диверсий в РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Подмосковью.
"Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности", - говорится в сообщении.
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В связи с этим УФСБ по Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которых могут использовать спецслужбы Украины для ведения деятельности против безопасности РФ.
Подчеркивается, что передача или сбор по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности РФ образуют состав преступления по статье "Шпионаж" и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет. Добавляется, что лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение указанного преступления, если "оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ".
"С учетом изложенного УФСБ России по городу Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности РФ. Напоминаем, только инициативное обращение и оказание содействия органам федеральной службы безопасности позволит избежать уголовной ответственности", - сказали в спецслужбе.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
МоскваРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)
 
 
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