https://ria.ru/20220228/fsb-1775511188.html

В ФСБ призвали сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами

В ФСБ призвали сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами - РИА Новости, 28.02.2022

В ФСБ призвали сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами

Граждане Украины обращаются с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников для диверсий в РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:14

2022-02-28T11:14

2022-02-28T11:27

москва

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Граждане Украины обращаются с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников для диверсий в РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Подмосковью."Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности", - говорится в сообщении.В связи с этим УФСБ по Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которых могут использовать спецслужбы Украины для ведения деятельности против безопасности РФ.Подчеркивается, что передача или сбор по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности РФ образуют состав преступления по статье "Шпионаж" и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет. Добавляется, что лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение указанного преступления, если "оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ"."С учетом изложенного УФСБ России по городу Москве и Московской области призывает сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности РФ. Напоминаем, только инициативное обращение и оказание содействия органам федеральной службы безопасности позволит избежать уголовной ответственности", - сказали в спецслужбе.

https://ria.ru/20220227/genprokuratura-1775372461.html

москва

россия

украина

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье)