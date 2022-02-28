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В Чечне запустили флешмоб в поддержку участников спецоперации на Украине

В Чечне запустили флешмоб в поддержку участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

В Чечне запустили флешмоб в поддержку участников спецоперации на Украине

Флешмоб в поддержку сотрудников силовых структур, участвующих в спецоперации на Украине, запустили в Чечне, сообщил министр республики по национальной политике, РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T23:19

2022-02-28T23:19

2022-03-01T03:49

рамзан кадыров

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

ситуация в днр и лнр

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 28 фев – РИА Новости. Флешмоб в поддержку сотрудников силовых структур, участвующих в спецоперации на Украине, запустили в Чечне, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев."Мы все видим героизм, который сегодня проявляют наши братья - сотрудники силовых структур в рамках спецоперации, проводимой на Украине! И если этого потребуют обстоятельства, каждый из нас готов присоединиться к ним", - написал Дудаев в Telegram-канале.Он предложил отмечать соответствующие посты хештэгом "МыРезерв".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном более 12 тысяч бойцов выразили готовность выполнить задачи любой сложности, они готовы к отправке на добровольной основе на Украину.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220228/pravda-1775674039.html

https://ria.ru/20220228/feyki-1775690776.html

https://ria.ru/20220226/shou-biznes-1775289973.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

рамзан кадыров, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, ситуация в днр и лнр, в мире, чеченская республика (чечня), ахмед дудаев