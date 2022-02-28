23:19 28.02.2022 (обновлено: 03:49 01.03.2022)
В Чечне запустили флешмоб в поддержку участников спецоперации на Украине
В Чечне запустили флешмоб в поддержку участников спецоперации на Украине
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС
Военнослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС
ГРОЗНЫЙ, 28 фев – РИА Новости. Флешмоб в поддержку сотрудников силовых структур, участвующих в спецоперации на Украине, запустили в Чечне, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Мы все видим героизм, который сегодня проявляют наши братья - сотрудники силовых структур в рамках спецоперации, проводимой на Украине! И если этого потребуют обстоятельства, каждый из нас готов присоединиться к ним", - написал Дудаев в Telegram-канале.
Он предложил отмечать соответствующие посты хештэгом "МыРезерв".
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном более 12 тысяч бойцов выразили готовность выполнить задачи любой сложности, они готовы к отправке на добровольной основе на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.