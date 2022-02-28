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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/finansy-1775488175.html
Эксперт: запрет ЦБ на продажу акций иностранцам может продлиться месяцы
Эксперт: запрет ЦБ на продажу акций иностранцам может продлиться месяцы - РИА Новости, 28.02.2022
Эксперт: запрет ЦБ на продажу акций иностранцам может продлиться месяцы
Запрет Банка России на продажу ценных бумаг нерезидентами на российском фондовом рынке может продлиться несколько месяцев, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:42
2022-02-28T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запрет Банка России на продажу ценных бумаг нерезидентами на российском фондовом рынке может продлиться несколько месяцев, заявил РИА Новости генеральный директор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов."Думаю, данная мера может действовать несколько месяцев", - прокомментировал Лосев.По его словам, это является ответом России на западные и европейские санкции.Замороженные активы иностранных инвесторов стали ответом на западные санкции и остались залогом на фондовом рынке РФ, сказал он.Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов.
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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экономика, россия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:42 28.02.2022
 
Эксперт: запрет ЦБ на продажу акций иностранцам может продлиться месяцы

Эксперт Лосев: запрет иностранцам продавать российские бумаги может продлиться месяцы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запрет Банка России на продажу ценных бумаг нерезидентами на российском фондовом рынке может продлиться несколько месяцев, заявил РИА Новости генеральный директор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.
Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов.
"Думаю, данная мера может действовать несколько месяцев", - прокомментировал Лосев.
По его словам, это является ответом России на западные и европейские санкции.
Замороженные активы иностранных инвесторов стали ответом на западные санкции и остались залогом на фондовом рынке РФ, сказал он.
Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:26
ЦБ ослабил требования к банкам по лимиту открытых валютных позиций
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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