https://ria.ru/20220228/finansy-1775488175.html
Эксперт: запрет ЦБ на продажу акций иностранцам может продлиться месяцы
Эксперт: запрет ЦБ на продажу акций иностранцам может продлиться месяцы - РИА Новости, 28.02.2022
Эксперт: запрет ЦБ на продажу акций иностранцам может продлиться месяцы
Запрет Банка России на продажу ценных бумаг нерезидентами на российском фондовом рынке может продлиться несколько месяцев, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:42
2022-02-28T09:42
2022-02-28T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запрет Банка России на продажу ценных бумаг нерезидентами на российском фондовом рынке может продлиться несколько месяцев, заявил РИА Новости генеральный директор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов."Думаю, данная мера может действовать несколько месяцев", - прокомментировал Лосев.По его словам, это является ответом России на западные и европейские санкции.Замороженные активы иностранных инвесторов стали ответом на западные санкции и остались залогом на фондовом рынке РФ, сказал он.Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов.
https://ria.ru/20220227/tsb-1775393557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Эксперт: запрет ЦБ на продажу акций иностранцам может продлиться месяцы
Эксперт Лосев: запрет иностранцам продавать российские бумаги может продлиться месяцы
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запрет Банка России на продажу ценных бумаг нерезидентами на российском фондовом рынке может продлиться несколько месяцев, заявил РИА Новости генеральный директор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.
Банк России
с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов.
"Думаю, данная мера может действовать несколько месяцев", - прокомментировал Лосев.
По его словам, это является ответом России на западные и европейские санкции.
Замороженные активы иностранных инвесторов стали ответом на западные санкции и остались залогом на фондовом рынке РФ, сказал он.
Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов.