https://ria.ru/20220228/finansy-1775488175.html

Эксперт: запрет ЦБ на продажу акций иностранцам может продлиться месяцы

Эксперт: запрет ЦБ на продажу акций иностранцам может продлиться месяцы - РИА Новости, 28.02.2022

Эксперт: запрет ЦБ на продажу акций иностранцам может продлиться месяцы

Запрет Банка России на продажу ценных бумаг нерезидентами на российском фондовом рынке может продлиться несколько месяцев, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:42

2022-02-28T09:42

2022-02-28T09:42

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запрет Банка России на продажу ценных бумаг нерезидентами на российском фондовом рынке может продлиться несколько месяцев, заявил РИА Новости генеральный директор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов."Думаю, данная мера может действовать несколько месяцев", - прокомментировал Лосев.По его словам, это является ответом России на западные и европейские санкции.Замороженные активы иностранных инвесторов стали ответом на западные санкции и остались залогом на фондовом рынке РФ, сказал он.Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов.

https://ria.ru/20220227/tsb-1775393557.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии