https://ria.ru/20220228/feysbuk-1775672861.html
Глава СПЧ предложил заблокировать Facebook на время российской спецоперации
Глава СПЧ предложил заблокировать Facebook на время российской спецоперации - РИА Новости, 28.02.2022
Глава СПЧ предложил заблокировать Facebook на время российской спецоперации
Социальная сеть Facebook блокирует посты про поддержку и сочувствие российской армии, при этом допускает огромный поток фейковой информации, заявил глава СПЧ... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:32
2022-02-28T20:32
2022-02-28T20:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
facebook
ситуация в днр и лнр
украина
технологии
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Социальная сеть Facebook блокирует посты про поддержку и сочувствие российской армии, при этом допускает огромный поток фейковой информации, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев и предложил заблокировать соцсеть в РФ на время спецоперации на Украине."Facebook, с одной стороны, организует очень жесткую цензуру, я бы назвал это военной цензурой. Он очень жёстко не допускает на свои страницы сколько-нибудь сочувствующие российской армии и России выступления, очень жёстко... С другой стороны, идёт огромный поток фейковой информации, продвигается масса ложных видео, сообщений, это пропаганда. Это военная пропаганда... Сейчас во время нашей спецоперации мы видим то же самое, но только Facebook оказывается не частной компанией, которая в стороне от этих действий, а оказывается инструментом пропаганды одной стороны. Есть многочисленные предупреждения со стороны российских властей, на которые компания не реагирует. Отсюда мое предложение в этой серьезнейшей ситуации, возможно, рассмотреть вопрос о блокировке Facebook, по крайне мере на время проведения специальной операции", - сообщил Фадеев РИА Новости.По его словам, блокировке подверглись даже страница члена СПЧ Марины Ахмедовой, которая не приводила фейковую информацию.
https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, facebook, ситуация в днр и лнр, украина, технологии, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия
20:32 28.02.2022 (обновлено: 20:41 28.02.2022)
Глава СПЧ предложил заблокировать Facebook на время российской спецоперации
Глава СПЧ Фадеев предложил заблокировать Facebook на время российской спецоперации
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Социальная сеть Facebook блокирует посты про поддержку и сочувствие российской армии, при этом допускает огромный поток фейковой информации, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев и предложил заблокировать соцсеть в РФ на время спецоперации на Украине.
"Facebook, с одной стороны, организует очень жесткую цензуру, я бы назвал это военной цензурой. Он очень жёстко не допускает на свои страницы сколько-нибудь сочувствующие российской армии и России выступления, очень жёстко... С другой стороны, идёт огромный поток фейковой информации, продвигается масса ложных видео, сообщений, это пропаганда. Это военная пропаганда... Сейчас во время нашей спецоперации мы видим то же самое, но только Facebook оказывается не частной компанией, которая в стороне от этих действий, а оказывается инструментом пропаганды одной стороны. Есть многочисленные предупреждения со стороны российских властей, на которые компания не реагирует. Отсюда мое предложение в этой серьезнейшей ситуации, возможно, рассмотреть вопрос о блокировке Facebook, по крайне мере на время проведения специальной операции", - сообщил Фадеев РИА Новости.
По его словам, блокировке подверглись даже страница члена СПЧ Марины Ахмедовой, которая не приводила фейковую информацию.