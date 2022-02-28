https://ria.ru/20220228/feyki-1775690776.html
В Госдуму планируют внести проект о лишении свободы за фейки о военных
В Госдуму планируют внести проект о лишении свободы за фейки о военных - РИА Новости, 28.02.2022
В Госдуму планируют внести проект о лишении свободы за фейки о военных
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за фейки... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T22:32
2022-02-28T22:32
2022-02-28T22:32
общество
россия
вооруженные силы рф
госдума рф
вячеслав володин
василий пискарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, в том числе предусматривающий до 15 лет тюрьмы за такие преступления, могут внести в Госдуму в ближайшее время.Ранее Пискарев заявил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Как отметил депутат, за ложные сообщения, повлекшие последствия, преступникам будет грозить до 15 лет тюрьмы."Законопроект может быть внесен в ближайшее время", - сказал Пискарев.
https://ria.ru/20220228/feyki-1775455876.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_1ece22f37dedcdbfafeee62fe0c098b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вооруженные силы рф, госдума рф, вячеслав володин, василий пискарев
В Госдуму планируют внести проект о лишении свободы за фейки о военных
Депутат Пискарев: законопроект о лишении свободы за фейки о военных намерены внести в ГД