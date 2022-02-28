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В Госдуму планируют внести проект о лишении свободы за фейки о военных
В Госдуму планируют внести проект о лишении свободы за фейки о военных - РИА Новости, 28.02.2022
В Госдуму планируют внести проект о лишении свободы за фейки о военных
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за фейки... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T22:32
2022-02-28T22:32
общество
россия
вооруженные силы рф
госдума рф
вячеслав володин
василий пискарев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, в том числе предусматривающий до 15 лет тюрьмы за такие преступления, могут внести в Госдуму в ближайшее время.Ранее Пискарев заявил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Как отметил депутат, за ложные сообщения, повлекшие последствия, преступникам будет грозить до 15 лет тюрьмы."Законопроект может быть внесен в ближайшее время", - сказал Пискарев.
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общество, россия, вооруженные силы рф, госдума рф, вячеслав володин, василий пискарев
22:32 28.02.2022
 
В Госдуму планируют внести проект о лишении свободы за фейки о военных

Депутат Пискарев: законопроект о лишении свободы за фейки о военных намерены внести в ГД

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, в том числе предусматривающий до 15 лет тюрьмы за такие преступления, могут внести в Госдуму в ближайшее время.
Ранее Пискарев заявил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Как отметил депутат, за ложные сообщения, повлекшие последствия, преступникам будет грозить до 15 лет тюрьмы.
"Законопроект может быть внесен в ближайшее время", - сказал Пискарев.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 01:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине
 
ОбществоРоссияВооруженные силы РФГосдума РФВячеслав ВолодинВасилий Пискарев
 
 
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