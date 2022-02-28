https://ria.ru/20220228/feyki-1775690776.html

В Госдуму планируют внести проект о лишении свободы за фейки о военных

В Госдуму планируют внести проект о лишении свободы за фейки о военных - РИА Новости, 28.02.2022

В Госдуму планируют внести проект о лишении свободы за фейки о военных

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за фейки... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T22:32

2022-02-28T22:32

2022-02-28T22:32

общество

россия

вооруженные силы рф

госдума рф

вячеслав володин

василий пискарев

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, в том числе предусматривающий до 15 лет тюрьмы за такие преступления, могут внести в Госдуму в ближайшее время.Ранее Пискарев заявил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Как отметил депутат, за ложные сообщения, повлекшие последствия, преступникам будет грозить до 15 лет тюрьмы."Законопроект может быть внесен в ближайшее время", - сказал Пискарев.

https://ria.ru/20220228/feyki-1775455876.html

россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

общество, россия, вооруженные силы рф, госдума рф, вячеслав володин, василий пискарев