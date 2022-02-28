https://ria.ru/20220228/feyki-1775690218.html

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за фейки о военных

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за фейки о военных - РИА Новости, 28.02.2022

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за фейки о военных

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что согласно разрабатываемому законопроекту об уголовной... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T22:22

2022-02-28T22:22

2022-02-28T22:22

общество

россия

ситуация в днр и лнр

украина

василий пискарев

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что согласно разрабатываемому законопроекту об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил РФ, будут наказывать лишением свободы на срок до 15 лет.Ранее Пискарев сообщил, что необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. По его словам, в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции на Украине."Предусмотреть уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации (о действиях Вооруженных сил РФ), с использованием интернета - более жесткая ответственность, группой лиц - еще более жесткая ответственность, повлекшая последствия - до 15 лет лишения свободы", - сказал Пискарев в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220228/feyki-1775455876.html

россия

украина

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

общество, россия, ситуация в днр и лнр, украина, василий пискарев