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В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за фейки о военных
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за фейки о военных - РИА Новости, 28.02.2022
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за фейки о военных
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что согласно разрабатываемому законопроекту об уголовной... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T22:22
2022-02-28T22:22
общество
россия
ситуация в днр и лнр
украина
василий пискарев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что согласно разрабатываемому законопроекту об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил РФ, будут наказывать лишением свободы на срок до 15 лет.Ранее Пискарев сообщил, что необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. По его словам, в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции на Украине."Предусмотреть уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации (о действиях Вооруженных сил РФ), с использованием интернета - более жесткая ответственность, группой лиц - еще более жесткая ответственность, повлекшая последствия - до 15 лет лишения свободы", - сказал Пискарев в эфире Первого канала.
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общество, россия, ситуация в днр и лнр, украина, василий пискарев
22:22 28.02.2022
 
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за фейки о военных

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за фейки о действиях Вооруженных сил

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что согласно разрабатываемому законопроекту об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил РФ, будут наказывать лишением свободы на срок до 15 лет.
Ранее Пискарев сообщил, что необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. По его словам, в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции на Украине.
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"Предусмотреть уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации (о действиях Вооруженных сил РФ), с использованием интернета - более жесткая ответственность, группой лиц - еще более жесткая ответственность, повлекшая последствия - до 15 лет лишения свободы", - сказал Пискарев в эфире Первого канала.
 
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