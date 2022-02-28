https://ria.ru/20220228/feyki-1775686317.html

Депутат: Володин одобрил идею проекта об уголовном наказании за фейки о ВС

Депутат: Володин одобрил идею проекта об уголовном наказании за фейки о ВС - РИА Новости, 01.03.2022

Депутат: Володин одобрил идею проекта об уголовном наказании за фейки о ВС

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект об уголовной РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T21:51

2022-02-28T21:51

2022-03-01T03:47

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ситуация в днр и лнр

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василий пискарев

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект об уголовной ответственности за публичные фейки, связанные с действиями Вооруженных сил РФ, заявил глава комитета Василий Пискарев.Ранее Пискарев сообщил, что необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. По его словам, в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции по демилитаризации на Украине."Сегодня Вячеслав Викторович одобрил наше предложение, комитета по безопасности, разработать законопроект, мы приступили к его реализации…, чтобы предусмотреть в законе, в УК, уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил", - сказал Пискарев в эфире Первого канала.По его словам, комитет приступил к разработке законопроекта. "Я думаю, что мы сможем в ближайшем будущем уже какие-то первые предложения высказать", - отметил Пискарев.

https://ria.ru/20220228/pravda-1775674039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, вячеслав володин, василий пискарев, госдума рф, вооруженные силы рф