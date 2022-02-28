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Депутат: Володин одобрил идею проекта об уголовном наказании за фейки о ВС
Депутат: Володин одобрил идею проекта об уголовном наказании за фейки о ВС - РИА Новости, 01.03.2022
Депутат: Володин одобрил идею проекта об уголовном наказании за фейки о ВС
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект об уголовной РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T21:51
2022-03-01T03:47
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
вячеслав володин
василий пискарев
госдума рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект об уголовной ответственности за публичные фейки, связанные с действиями Вооруженных сил РФ, заявил глава комитета Василий Пискарев.Ранее Пискарев сообщил, что необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. По его словам, в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции по демилитаризации на Украине."Сегодня Вячеслав Викторович одобрил наше предложение, комитета по безопасности, разработать законопроект, мы приступили к его реализации…, чтобы предусмотреть в законе, в УК, уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил", - сказал Пискарев в эфире Первого канала.По его словам, комитет приступил к разработке законопроекта. "Я думаю, что мы сможем в ближайшем будущем уже какие-то первые предложения высказать", - отметил Пискарев.
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россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, вячеслав володин, василий пискарев, госдума рф, вооруженные силы рф
21:51 28.02.2022 (обновлено: 03:47 01.03.2022)
 
Депутат: Володин одобрил идею проекта об уголовном наказании за фейки о ВС

Депутат Пискарев: Володин поддержал идею проекта об уголовном наказании за фейки о ВС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект об уголовной ответственности за публичные фейки, связанные с действиями Вооруженных сил РФ, заявил глава комитета Василий Пискарев.
Ранее Пискарев сообщил, что необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. По его словам, в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции по демилитаризации на Украине.
"Сегодня Вячеслав Викторович одобрил наше предложение, комитета по безопасности, разработать законопроект, мы приступили к его реализации…, чтобы предусмотреть в законе, в УК, уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил", - сказал Пискарев в эфире Первого канала.
По его словам, комитет приступил к разработке законопроекта. "Я думаю, что мы сможем в ближайшем будущем уже какие-то первые предложения высказать", - отметил Пискарев.
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РоссияУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВячеслав ВолодинВасилий ПискаревГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
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