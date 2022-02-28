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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/feyki-1775455876.html
Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине
Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о миллионах фейков о российской военной операции на Украине, ходящих в соцсетях. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:01
2022-02-28T02:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
василий небензя
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ООН, 28 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о миллионах фейков о российской военной операции на Украине, ходящих в соцсетях."Кроме того, в соцсетях размещены целые обучающие пособия о том, как снять фейки, порочащие нашу военную операцию. А всего по украинским соцсетям гуляет сегодня 1,2 миллиона подобных фейков", — указал он.Он призвал коллег не способствовать распространению подобной дезинформации.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/vrane-1775452764.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, василий небензя
01:01 28.02.2022 (обновлено: 02:37 28.02.2022)
 
Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине

Постпред Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 28 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о миллионах фейков о российской военной операции на Украине, ходящих в соцсетях.

"Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война. Поскольку свидетельств разрушений гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов", — сказал Небензя.

"Кроме того, в соцсетях размещены целые обучающие пособия о том, как снять фейки, порочащие нашу военную операцию. А всего по украинским соцсетям гуляет сегодня 1,2 миллиона подобных фейков", — указал он.
Он призвал коллег не способствовать распространению подобной дезинформации.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
00:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Вранье": Небензя оценил заявления об ударах по мирным объектам на Украине
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВасилий Небензя
 
 
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