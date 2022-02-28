https://ria.ru/20220228/feyki-1775455876.html

Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине

Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о миллионах фейков о российской военной операции на Украине, ходящих в соцсетях. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T01:01

2022-02-28T01:01

2022-02-28T02:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

признание днр и лнр в россии

василий небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:54:3073:1782_1920x0_80_0_0_b9d258667a6ed7f541c2efe662cfa823.jpg

ООН, 28 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о миллионах фейков о российской военной операции на Украине, ходящих в соцсетях."Кроме того, в соцсетях размещены целые обучающие пособия о том, как снять фейки, порочащие нашу военную операцию. А всего по украинским соцсетям гуляет сегодня 1,2 миллиона подобных фейков", — указал он.Он призвал коллег не способствовать распространению подобной дезинформации.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/vrane-1775452764.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, василий небензя