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СПЧ назвал позорным отказ врачей от помощи больным из-за политики
СПЧ назвал позорным отказ врачей от помощи больным из-за политики - РИА Новости, 28.02.2022
СПЧ назвал позорным отказ врачей от помощи больным из-за политики
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев прокомментировал решение международной сети онкологов OncoAlert прекратить сотрудничество с... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:19
2022-02-28T20:19
в мире
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев прокомментировал решение международной сети онкологов OncoAlert прекратить сотрудничество с Россией и назвал подобные действия позорными."Лозунг "Здравоохранение вне политики" еще более важен, чем "Спорт вне политики". Это даже не вопрос прав человека - это проблема гуманизма. Врачи отказываются от помощи больным. Так выходит?! По-моему, это позорная практика международных организаций, занимающихся здравоохранением", - сообщил Фадеев СМИ.Ранее международная сеть онкологов OncoAlert заявила о прекращении сотрудничества с российскими онкологами из-за ситуации с Украиной.
https://ria.ru/20220227/spch-1775449904.html
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в мире, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
20:19 28.02.2022
 
СПЧ назвал позорным отказ врачей от помощи больным из-за политики

Глава СПЧ Фадеев назвал позорным отказ врачей от помощи больным из-за политики

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев прокомментировал решение международной сети онкологов OncoAlert прекратить сотрудничество с Россией и назвал подобные действия позорными.
"Лозунг "Здравоохранение вне политики" еще более важен, чем "Спорт вне политики". Это даже не вопрос прав человека - это проблема гуманизма. Врачи отказываются от помощи больным. Так выходит?! По-моему, это позорная практика международных организаций, занимающихся здравоохранением", - сообщил Фадеев СМИ.
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Ранее международная сеть онкологов OncoAlert заявила о прекращении сотрудничества с российскими онкологами из-за ситуации с Украиной.
"Это поразительно. Причем здесь больные? Причем здесь онкологические больные? Это какая-то месть не просто стране, России, это месть онкологическим больным, которые живут в России. Это за гранью добра и зла, месть со стороны врачей получается. Это же врачи составляют эту организацию. Врачи мстят российским больным", - сказал Фадеев РИА Новости.
 
В миреРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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