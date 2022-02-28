https://ria.ru/20220228/fadeev-1775670478.html
СПЧ назвал позорным отказ врачей от помощи больным из-за политики
СПЧ назвал позорным отказ врачей от помощи больным из-за политики - РИА Новости, 28.02.2022
СПЧ назвал позорным отказ врачей от помощи больным из-за политики
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев прокомментировал решение международной сети онкологов OncoAlert прекратить сотрудничество с... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:19
2022-02-28T20:19
2022-02-28T20:19
в мире
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев прокомментировал решение международной сети онкологов OncoAlert прекратить сотрудничество с Россией и назвал подобные действия позорными."Лозунг "Здравоохранение вне политики" еще более важен, чем "Спорт вне политики". Это даже не вопрос прав человека - это проблема гуманизма. Врачи отказываются от помощи больным. Так выходит?! По-моему, это позорная практика международных организаций, занимающихся здравоохранением", - сообщил Фадеев СМИ.Ранее международная сеть онкологов OncoAlert заявила о прекращении сотрудничества с российскими онкологами из-за ситуации с Украиной.
https://ria.ru/20220227/spch-1775449904.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_df4ba1df1d623e984aa7662b57996835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
СПЧ назвал позорным отказ врачей от помощи больным из-за политики
Глава СПЧ Фадеев назвал позорным отказ врачей от помощи больным из-за политики
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев прокомментировал решение международной сети онкологов OncoAlert прекратить сотрудничество с Россией и назвал подобные действия позорными.
"Лозунг "Здравоохранение вне политики" еще более важен, чем "Спорт вне политики". Это даже не вопрос прав человека - это проблема гуманизма. Врачи отказываются от помощи больным. Так выходит?! По-моему, это позорная практика международных организаций, занимающихся здравоохранением", - сообщил Фадеев СМИ.
Ранее международная сеть онкологов OncoAlert заявила о прекращении сотрудничества с российскими онкологами из-за ситуации с Украиной.
"Это поразительно. Причем здесь больные? Причем здесь онкологические больные? Это какая-то месть не просто стране, России, это месть онкологическим больным, которые живут в России. Это за гранью добра и зла, месть со стороны врачей получается. Это же врачи составляют эту организацию. Врачи мстят российским больным", - сказал Фадеев РИА Новости.