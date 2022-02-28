https://ria.ru/20220228/fadeev-1775670478.html

СПЧ назвал позорным отказ врачей от помощи больным из-за политики

СПЧ назвал позорным отказ врачей от помощи больным из-за политики - РИА Новости, 28.02.2022

СПЧ назвал позорным отказ врачей от помощи больным из-за политики

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев прокомментировал решение международной сети онкологов OncoAlert прекратить сотрудничество с... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:19

2022-02-28T20:19

2022-02-28T20:19

в мире

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев прокомментировал решение международной сети онкологов OncoAlert прекратить сотрудничество с Россией и назвал подобные действия позорными."Лозунг "Здравоохранение вне политики" еще более важен, чем "Спорт вне политики". Это даже не вопрос прав человека - это проблема гуманизма. Врачи отказываются от помощи больным. Так выходит?! По-моему, это позорная практика международных организаций, занимающихся здравоохранением", - сообщил Фадеев СМИ.Ранее международная сеть онкологов OncoAlert заявила о прекращении сотрудничества с российскими онкологами из-за ситуации с Украиной.

https://ria.ru/20220227/spch-1775449904.html

россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)