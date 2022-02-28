ЕС выражает недружественную позицию к России, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков заявил, что Евросоюз выражает недружественную позицию к России
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз занимает недружественную позицию по отношению к России и принимает меры враждебного характера, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Евросоюз – это объединение, которое занимает недружественную позицию в отношении нас, предпринимает меры недружественного враждебного характера по отношению к нам. Поставки оружия, вооружений, боеприпасов на территорию Украины, с нашей точки зрения, может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае ни коим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, ничему, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношениях России и Евросоюза.
По его словам, это еще одно подтверждение правоты России в демилитаризации Украины.
"Это лишний раз подтверждает правоту России в тех мерах, которые предпринимаются с тем, чтобы осуществить демилитаризацию страны, которая в целом подвержена достаточно к таким агрессивным, а зачастую преступным, как это было в отношении республик ДНР и ЛНР, устремлениям", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Ольга Маркова