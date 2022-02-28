https://ria.ru/20220228/evrosoyuz-1775544885.html

ЕС выражает недружественную позицию к России, заявил Песков

ЕС выражает недружественную позицию к России, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2022

ЕС выражает недружественную позицию к России, заявил Песков

Евросоюз занимает недружественную позицию по отношению к России и принимает меры враждебного характера, заявил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:09

2022-02-28T13:09

2022-02-28T13:09

владимир путин

россия

киев

луганская народная республика

евросоюз

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз занимает недружественную позицию по отношению к России и принимает меры враждебного характера, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Евросоюз – это объединение, которое занимает недружественную позицию в отношении нас, предпринимает меры недружественного враждебного характера по отношению к нам. Поставки оружия, вооружений, боеприпасов на территорию Украины, с нашей точки зрения, может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае ни коим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, ничему, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношениях России и Евросоюза.По его словам, это еще одно подтверждение правоты России в демилитаризации Украины."Это лишний раз подтверждает правоту России в тех мерах, которые предпринимаются с тем, чтобы осуществить демилитаризацию страны, которая в целом подвержена достаточно к таким агрессивным, а зачастую преступным, как это было в отношении республик ДНР и ЛНР, устремлениям", - добавил Песков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220228/tranzaktsii-1775467967.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775373871.html

россия

киев

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, евросоюз, в мире, дмитрий песков