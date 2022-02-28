Команды ОБСЕ в Донецке и Луганске ждут эвакуацию через Россию
Мониторинговые команды ОБСЕ в Донецке и Луганске ждут эвакуацию через Россию
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мониторинговые команды ОБСЕ в Луганском и Донецком патрульных узлах ожидают вывода через Российскую Федерацию, говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
"Мониторинговые команды в Луганском и Донецком патрульных узлах ожидают вывода через Российскую Федерацию", - говорится в заявлении.
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид ранее заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Игорь Манаширов