https://ria.ru/20220228/evakuatsiya-1775462079.html

Команды ОБСЕ в Донецке и Луганске ждут эвакуацию через Россию

Команды ОБСЕ в Донецке и Луганске ждут эвакуацию через Россию - РИА Новости, 28.02.2022

Команды ОБСЕ в Донецке и Луганске ждут эвакуацию через Россию

Мониторинговые команды ОБСЕ в Луганском и Донецком патрульных узлах ожидают вывода через Российскую Федерацию, говорится в ежедневном отчете Специальной... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T02:43

2022-02-28T02:43

2022-02-28T02:43

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мониторинговые команды ОБСЕ в Луганском и Донецком патрульных узлах ожидают вывода через Российскую Федерацию, говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид ранее заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, россия, обсе, украина, донбасс