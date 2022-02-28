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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/es-1775699489.html
Глава МИД Италии назвал заявку Украины на вступление в ЕС законным вопросом
Глава МИД Италии назвал заявку Украины на вступление в ЕС законным вопросом - РИА Новости, 28.02.2022
Глава МИД Италии назвал заявку Украины на вступление в ЕС законным вопросом
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает, что запрос Украины на прием в ЕС является законным. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T23:47
2022-02-28T23:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
италия
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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает, что запрос Украины на прием в ЕС является законным."Италия всегда поддерживала целостность и суверенитет Украины, и я считаю, что запрос о вступлении в Европейский союз является законным. Мы должны быть на стороне ее жителей, потому что они являются европейским сопротивлением, которое защищает наши демократии", - заявил Ди Майр в эфире Rai1.Ранее в понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775695948.html
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в мире, украина, италия
23:47 28.02.2022
 
Глава МИД Италии назвал заявку Украины на вступление в ЕС законным вопросом

Глава МИД Италии Ди Майо назвал заявку Украины на вступление в ЕС законным вопросом

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Читать ria.ru в
РИМ, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает, что запрос Украины на прием в ЕС является законным.
"Италия всегда поддерживала целостность и суверенитет Украины, и я считаю, что запрос о вступлении в Европейский союз является законным. Мы должны быть на стороне ее жителей, потому что они являются европейским сопротивлением, которое защищает наши демократии", - заявил Ди Майр в эфире Rai1.
Ранее в понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 23:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Восемь стран призвали ускорить принятие Украины в ЕС
 
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