https://ria.ru/20220228/es-1775699489.html

Глава МИД Италии назвал заявку Украины на вступление в ЕС законным вопросом

Глава МИД Италии назвал заявку Украины на вступление в ЕС законным вопросом - РИА Новости, 28.02.2022

Глава МИД Италии назвал заявку Украины на вступление в ЕС законным вопросом

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает, что запрос Украины на прием в ЕС является законным. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T23:47

2022-02-28T23:47

2022-02-28T23:47

обострение ситуации в днр и лнр

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италия

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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает, что запрос Украины на прием в ЕС является законным."Италия всегда поддерживала целостность и суверенитет Украины, и я считаю, что запрос о вступлении в Европейский союз является законным. Мы должны быть на стороне ее жителей, потому что они являются европейским сопротивлением, которое защищает наши демократии", - заявил Ди Майр в эфире Rai1.Ранее в понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775695948.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, италия