https://ria.ru/20220228/es-1775699489.html
Глава МИД Италии назвал заявку Украины на вступление в ЕС законным вопросом
Глава МИД Италии назвал заявку Украины на вступление в ЕС законным вопросом - РИА Новости, 28.02.2022
Глава МИД Италии назвал заявку Украины на вступление в ЕС законным вопросом
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает, что запрос Украины на прием в ЕС является законным. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T23:47
2022-02-28T23:47
2022-02-28T23:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771206627_0:9:2951:1669_1920x0_80_0_0_e7b24496a8a5e9fc7fe2290bc2a9e4cc.jpg
РИМ, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает, что запрос Украины на прием в ЕС является законным."Италия всегда поддерживала целостность и суверенитет Украины, и я считаю, что запрос о вступлении в Европейский союз является законным. Мы должны быть на стороне ее жителей, потому что они являются европейским сопротивлением, которое защищает наши демократии", - заявил Ди Майр в эфире Rai1.Ранее в понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775695948.html
украина
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771206627_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_d9dc4f7e6b903b42b44a347587d38560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, италия
Глава МИД Италии назвал заявку Украины на вступление в ЕС законным вопросом
Глава МИД Италии Ди Майо назвал заявку Украины на вступление в ЕС законным вопросом