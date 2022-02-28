Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/es-1775633329.html
Торговля больше не будет определять отношения ЕС и России, заявил Боррель
Торговля больше не будет определять отношения ЕС и России, заявил Боррель - РИА Новости, 28.02.2022
Торговля больше не будет определять отношения ЕС и России, заявил Боррель
Отношения ЕC с Россией больше не будут определяться торговлей, Европа должны быть готова заплатить за санкции в отношении РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:59
2022-02-28T18:53
жозеп боррель
экономика
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211457_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_59c06538f73f055090c3bd9bbbbbd1d7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Отношения ЕC с Россией больше не будут определяться торговлей, Европа должны быть готова заплатить за санкции в отношении РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной видеоконференции глав Минобороны стран-членов."Мы не имеем другого выбора, кроме того, чтобы выступить вместе как ЕС для поддержки Украины, не забывая о том, что это не только поддержка украинского народа, но нашей безопасности и мировой стабильности. Это будет иметь цену, это не бесплатный обед. Санкции ударят обратно, они имеют цену. Мы должны быть готовыми заплатить ее сейчас, потому что иначе стоимость в будущем будет гораздо выше", - сказал он на пресс-конференции."Мы переворачиваем страницу истории европейской интеграции и истории Европы в послевоенный период и период после холодной войны. Отношения с Россией больше не будут определяться торговлей с убеждением, что торговля позволит провести политическую трансформацию российского режима. Мы хотим поддерживать российский народ", - заявил Боррель.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775475908.html
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211457_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_0bf480a2426d820fdddf20b75b22b161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жозеп боррель, экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
17:59 28.02.2022 (обновлено: 18:53 28.02.2022)
 
Торговля больше не будет определять отношения ЕС и России, заявил Боррель

Глава евродипломатии Боррель: отношения ЕС и России больше не будут определяться торговлей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Отношения ЕC с Россией больше не будут определяться торговлей, Европа должны быть готова заплатить за санкции в отношении РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной видеоконференции глав Минобороны стран-членов.
"Мы не имеем другого выбора, кроме того, чтобы выступить вместе как ЕС для поддержки Украины, не забывая о том, что это не только поддержка украинского народа, но нашей безопасности и мировой стабильности. Это будет иметь цену, это не бесплатный обед. Санкции ударят обратно, они имеют цену. Мы должны быть готовыми заплатить ее сейчас, потому что иначе стоимость в будущем будет гораздо выше", - сказал он на пресс-конференции.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
"Мы переворачиваем страницу истории европейской интеграции и истории Европы в послевоенный период и период после холодной войны. Отношения с Россией больше не будут определяться торговлей с убеждением, что торговля позволит провести политическую трансформацию российского режима. Мы хотим поддерживать российский народ", - заявил Боррель.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Санкции против России уничтожили правовые институты Запада, заявил Клишас
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
 
Жозеп БоррельЭкономикаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала