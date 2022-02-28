https://ria.ru/20220228/es-1775633329.html

Торговля больше не будет определять отношения ЕС и России, заявил Боррель

Торговля больше не будет определять отношения ЕС и России, заявил Боррель - РИА Новости, 28.02.2022

Торговля больше не будет определять отношения ЕС и России, заявил Боррель

Отношения ЕC с Россией больше не будут определяться торговлей, Европа должны быть готова заплатить за санкции в отношении РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:59

2022-02-28T17:59

2022-02-28T18:53

жозеп боррель

экономика

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Отношения ЕC с Россией больше не будут определяться торговлей, Европа должны быть готова заплатить за санкции в отношении РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной видеоконференции глав Минобороны стран-членов."Мы не имеем другого выбора, кроме того, чтобы выступить вместе как ЕС для поддержки Украины, не забывая о том, что это не только поддержка украинского народа, но нашей безопасности и мировой стабильности. Это будет иметь цену, это не бесплатный обед. Санкции ударят обратно, они имеют цену. Мы должны быть готовыми заплатить ее сейчас, потому что иначе стоимость в будущем будет гораздо выше", - сказал он на пресс-конференции."Мы переворачиваем страницу истории европейской интеграции и истории Европы в послевоенный период и период после холодной войны. Отношения с Россией больше не будут определяться торговлей с убеждением, что торговля позволит провести политическую трансформацию российского режима. Мы хотим поддерживать российский народ", - заявил Боррель.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775475908.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Кирилл Волков

жозеп боррель, экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, россия