https://ria.ru/20220228/eksportery-1775489912.html
Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки
Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки - РИА Новости, 28.02.2022
Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки
Российских экспортеров с 28 февраля 2022 года обяжут продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, говорится в сообщении Минфина РФ. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:55
2022-02-28T09:55
2022-02-28T10:03
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российских экспортеров с 28 февраля 2022 года обяжут продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, говорится в сообщении Минфина РФ."На основании предложений министерства финансов Российской Федерации и Банка России сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов - участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220228/stavka-1775489008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия
09:55 28.02.2022 (обновлено: 10:03 28.02.2022)
Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки
Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках внешнеторговых договоров