https://ria.ru/20220228/eksportery-1775489912.html

Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки

Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки - РИА Новости, 28.02.2022

Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки

Российских экспортеров с 28 февраля 2022 года обяжут продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, говорится в сообщении Минфина РФ. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:55

2022-02-28T09:55

2022-02-28T10:03

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российских экспортеров с 28 февраля 2022 года обяжут продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, говорится в сообщении Минфина РФ."На основании предложений министерства финансов Российской Федерации и Банка России сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов - участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220228/stavka-1775489008.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия