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Сингапур введет экспортный контроль в отношении России
Сингапур введет экспортный контроль в отношении России - РИА Новости, 28.02.2022
Сингапур введет экспортный контроль в отношении России
Сингапур введет в отношении России "экспортный контроль", не допуская поставок в РФ любых товаров, которые "могут использоваться в качестве оружия, или... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:26
2022-02-28T09:26
дмитрий песков
россия
москва
донбасс
владимир путин
сингапур
в мире
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БАНГКОК, 28 фев - РИА Новости. Сингапур введет в отношении России "экспортный контроль", не допуская поставок в РФ любых товаров, которые "могут использоваться в качестве оружия, или инструментов причинения вреда украинцам, или их подчинения" .Об этом в понедельник заявил, выступая в парламенте города-государства, министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.По словам министра, Сингапур также блокирует определенные российские или связанные с Россией банковские и финансовые операции."Конкретные меры разрабатываются, и вскоре будут объявлены", - сказал Балакришнан, слова которого приводит интернет-версия газеты Straits Times."Мы продолжаем высоко ценить наши хорошие отношения с Россией и российским народом. Однако мы не можем принять такие нарушения суверенитета и территориальной целостности другого суверенного государства. Мы продолжим работать, вместе с нашими партнерами по АСЕАН и другими международными партнерами, в направлении выработки сильной позиции против вторжения на Украину, прекращения насилия и кровопролития, а также разрядки напряженности", - сказал глава МИД Сингапура.Балакришнан отметил, что санкции в отношении России могут вызвать потери и издержки, которые может понести сингапурский бизнес. "Это так. Но если мы, как страна, не встанем на защиту основополагающих принципов независимости и суверенитета, наше собственное право существовать и процветать, как нации, однажды тоже может быть поставлено под вопрос", - сказал Балакришнан.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
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дмитрий песков, россия, москва, донбасс, владимир путин, сингапур, в мире
09:26 28.02.2022
 
Сингапур введет экспортный контроль в отношении России

Глава МИД Балакришнан заявил, что Сингапур введет экспортный контроль в отношении России

© РИА Новости / Михаил ЦыгановСингапур
Сингапур - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 28 фев - РИА Новости. Сингапур введет в отношении России "экспортный контроль", не допуская поставок в РФ любых товаров, которые "могут использоваться в качестве оружия, или инструментов причинения вреда украинцам, или их подчинения" .
Об этом в понедельник заявил, выступая в парламенте города-государства, министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.
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По словам министра, Сингапур также блокирует определенные российские или связанные с Россией банковские и финансовые операции.
"Конкретные меры разрабатываются, и вскоре будут объявлены", - сказал Балакришнан, слова которого приводит интернет-версия газеты Straits Times.
"Мы продолжаем высоко ценить наши хорошие отношения с Россией и российским народом. Однако мы не можем принять такие нарушения суверенитета и территориальной целостности другого суверенного государства. Мы продолжим работать, вместе с нашими партнерами по АСЕАН и другими международными партнерами, в направлении выработки сильной позиции против вторжения на Украину, прекращения насилия и кровопролития, а также разрядки напряженности", - сказал глава МИД Сингапура.
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ЕС договорился о санкциях против ключевых политических фигур в России
Балакришнан отметил, что санкции в отношении России могут вызвать потери и издержки, которые может понести сингапурский бизнес. "Это так. Но если мы, как страна, не встанем на защиту основополагающих принципов независимости и суверенитета, наше собственное право существовать и процветать, как нации, однажды тоже может быть поставлено под вопрос", - сказал Балакришнан.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
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В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Дмитрий ПесковРоссияМоскваДонбассВладимир ПутинСингапурВ мире
 
 
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