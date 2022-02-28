Сингапур введет экспортный контроль в отношении России
Глава МИД Балакришнан заявил, что Сингапур введет экспортный контроль в отношении России
БАНГКОК, 28 фев - РИА Новости. Сингапур введет в отношении России "экспортный контроль", не допуская поставок в РФ любых товаров, которые "могут использоваться в качестве оружия, или инструментов причинения вреда украинцам, или их подчинения" .
Об этом в понедельник заявил, выступая в парламенте города-государства, министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.
"Конкретные меры разрабатываются, и вскоре будут объявлены", - сказал Балакришнан, слова которого приводит интернет-версия газеты Straits Times.
"Мы продолжаем высоко ценить наши хорошие отношения с Россией и российским народом. Однако мы не можем принять такие нарушения суверенитета и территориальной целостности другого суверенного государства. Мы продолжим работать, вместе с нашими партнерами по АСЕАН и другими международными партнерами, в направлении выработки сильной позиции против вторжения на Украину, прекращения насилия и кровопролития, а также разрядки напряженности", - сказал глава МИД Сингапура.
Балакришнан отметил, что санкции в отношении России могут вызвать потери и издержки, которые может понести сингапурский бизнес. "Это так. Но если мы, как страна, не встанем на защиту основополагающих принципов независимости и суверенитета, наше собственное право существовать и процветать, как нации, однажды тоже может быть поставлено под вопрос", - сказал Балакришнан.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: Ольга Маркова