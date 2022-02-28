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Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве
Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве - РИА Новости, 28.02.2022
Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве
Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве, водитель госпитализирован, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:07
2022-02-28T11:07
2022-02-28T11:31
москва
происшествия
авто
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве, водитель госпитализирован, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы."Дорожная авария произошла примерно в 7.40 по адресу: улица Садовая-Спасская, дом 12/23 строение 2. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, следуя по улице Маши Порываевой в направлении проспекта Академика Сахарова, по неустановленной причине совершил наезд на препятствие - мемориал "Стена скорби", - говорится в сообщении.Отмечается, что водитель получил перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму, его госпитализировали.Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП."Стена скорби" – памятник жертвам репрессий, был открыт в октябре 2017 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, авто, гибдд мвд рф
11:07 28.02.2022 (обновлено: 11:31 28.02.2022)
Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве
Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве, водитель госпитализирован
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве, водитель госпитализирован, сообщается
в Telegram-канале госавтоинспекции столицы.
"Дорожная авария произошла примерно в 7.40 по адресу: улица Садовая-Спасская, дом 12/23 строение 2. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, следуя по улице Маши Порываевой в направлении проспекта Академика Сахарова, по неустановленной причине совершил наезд на препятствие - мемориал "Стена скорби", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель получил перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму, его госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП.
"Стена скорби" – памятник жертвам репрессий, был открыт в октябре 2017 года.