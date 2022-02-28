https://ria.ru/20220228/dtp-1775508975.html

Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве

Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве - РИА Новости, 28.02.2022

Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве

Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве, водитель госпитализирован, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:07

2022-02-28T11:07

2022-02-28T11:31

москва

происшествия

авто

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве, водитель госпитализирован, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы."Дорожная авария произошла примерно в 7.40 по адресу: улица Садовая-Спасская, дом 12/23 строение 2. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, следуя по улице Маши Порываевой в направлении проспекта Академика Сахарова, по неустановленной причине совершил наезд на препятствие - мемориал "Стена скорби", - говорится в сообщении.Отмечается, что водитель получил перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму, его госпитализировали.Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП."Стена скорби" – памятник жертвам репрессий, был открыт в октябре 2017 года.

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, авто, гибдд мвд рф