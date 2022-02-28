https://ria.ru/20220228/druzya-1775464178.html

Захарова рассказала о друзьях России в мире

Захарова рассказала о друзьях России в мире - РИА Новости, 28.02.2022

Захарова рассказала о друзьях России в мире

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире "России 1", что у России есть еще друзья в мире, в частности Китай. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T03:45

2022-02-28T03:45

2022-02-28T03:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

чжао лицзянь

россия

мид кнр

китай

мария захарова

украина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире "России 1", что у России есть еще друзья в мире, в частности Китай.Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя в Twitter события вокруг Украины, заявил, что США должны спросить у себя, кто все это затеял.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/legitimnost-1775206564.html

россия

китай

украина

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, чжао лицзянь, россия, мид кнр, китай, мария захарова, украина