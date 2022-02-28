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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/druzya-1775464178.html
Захарова рассказала о друзьях России в мире
Захарова рассказала о друзьях России в мире - РИА Новости, 28.02.2022
Захарова рассказала о друзьях России в мире
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире "России 1", что у России есть еще друзья в мире, в частности Китай. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T03:45
2022-02-28T03:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
чжао лицзянь
россия
мид кнр
китай
мария захарова
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире "России 1", что у России есть еще друзья в мире, в частности Китай.Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя в Twitter события вокруг Украины, заявил, что США должны спросить у себя, кто все это затеял.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, чжао лицзянь, россия, мид кнр, китай, мария захарова, украина
03:45 28.02.2022
 
Захарова рассказала о друзьях России в мире

Представитель МИД Захарова: у России есть друзья в мире, в частности Китай

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире "России 1", что у России есть еще друзья в мире, в частности Китай.
"Конечно, есть. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Те, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай", - сообщила она, отвечая на вопрос, остались ли у России друзья в мире.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя в Twitter события вокруг Украины, заявил, что США должны спросить у себя, кто все это затеял.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 05:14
Китай назвал обеспокоенности России в сфере безопасности легитимными
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЧжао ЛицзяньРоссияМИД КНРКитайМария ЗахароваУкраина
 
 
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