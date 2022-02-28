Захарова рассказала о друзьях России в мире
Представитель МИД Захарова: у России есть друзья в мире, в частности Китай
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире "России 1", что у России есть еще друзья в мире, в частности Китай.
"Конечно, есть. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Те, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай", - сообщила она, отвечая на вопрос, остались ли у России друзья в мире.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя в Twitter события вокруг Украины, заявил, что США должны спросить у себя, кто все это затеял.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Опубликовано: Игорь Манаширов