https://ria.ru/20220228/donetsk-1775542075.html

Жительница разрушенного украинскими военными дома рассказала об обстреле

Жительница разрушенного украинскими военными дома рассказала об обстреле - РИА Новости, 28.02.2022

Жительница разрушенного украинскими военными дома рассказала об обстреле

Жительница дома на окраине Донецка, обстрелянного украинскими военными в ночь на понедельник, рассказала РИА Новости, что обстрелы с украинской стороны стали... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:01

2022-02-28T13:01

2022-02-28T13:01

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Жительница дома на окраине Донецка, обстрелянного украинскими военными в ночь на понедельник, рассказала РИА Новости, что обстрелы с украинской стороны стали непрерывными, причем бьют целенаправленно по гражданским объектам."Без десяти два взрыв произошел. Мы подскочили, все посыпалось, все тут загорелось. У нас у сына во флигеле. У нас все разбито. Выскочили. Нас соседи забрали с внуком. А тут приезжала пожарная, приезжала скорая. Все разбито, что я могу еще сказать", - рассказала Светлана Баранова, дом которой украинские военные обстреляли из 122-миллиметровых минометов.По ее словам, обстрелы гражданских объектов стали регулярными."Все время бьют, все время. Как не днем, там вечером. А ночью так это ж вообще... Что ж вы делаете, сволочи? Они тут каждый день. Бьют по населению", - добавила она.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева. В обращении он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775532103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, киев