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Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:39
2022-02-28T09:39
2022-02-28T10:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
москва
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел зафиксирован в 09.18, по городу выпущен один снаряд калибром 152 миллиметра.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, киев, москва, донецкая народная республика
09:39 28.02.2022 (обновлено: 10:12 28.02.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска обстреляли Донецк