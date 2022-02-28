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СМИ: отключение России от SWIFT может ускорить распад гегемонии доллара
СМИ: отключение России от SWIFT может ускорить распад гегемонии доллара - РИА Новости, 28.02.2022
СМИ: отключение России от SWIFT может ускорить распад гегемонии доллара
Отключение российских банков от системы SWIFT может ускорить процесс отказа от расчетов в долларах, сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на мнение РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:40
2022-02-28T13:45
экономика
владимир путин
жозеп боррель
swift
втб
россия
сша
москва
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Отключение российских банков от системы SWIFT может ускорить процесс отказа от расчетов в долларах, сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на мнение экспертов.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров иностранных дел ЕС заявил, что министры ЕС договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков. Подобную меру поддержали Канада, США, Великобритания."Эта санкция (отключение РФ от системы SWIFT) может послужить катализатором в ускорении дедолларизации, так как многие компании, которым будет необходимо сохранить торговлю с Россией, будут вынуждены искать пути обхода долларовой системы, в том числе путем расчетов по внешнеторговым платежам в рублях или юанях", - пишет газета. По мнению управляющего Bocom International Хун Хао, так как система SWIFT предназначена в первую очередь для расчетов в долларах, сделки РФ и Европы в сфере энергетики в будущем могут быть осуществлены только в альтернативной доллару валюте, что "станет началом распада долларовой гегемонии".Как считают эксперты, "беспрецедентно жестокая" мера по отношению к российским банкам вряд ли станет "смертельным ударом" для России, так как Москва долго готовилась к подобному шагу, а также из-за того, что Запад имеет много экономических интересов, связанных с поставками из России. По мнению научного сотрудника Китайской академии социальных наук Ян Цзинь, реакция SWIFT о том, что отключение затронет только часть, а не все банки РФ доказывает, что для западных стран полное исключение российской экономики из общемировой "маловероятно и невыполнимо".Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.При этом не вводится никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти и газа. Его могло бы затруднить обсуждаемое отключение ряда российских банков от SWIFT. Однако высокопоставленный представитель американской администрации ранее в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
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экономика, владимир путин, жозеп боррель, swift, втб, россия, сша, москва
13:40 28.02.2022 (обновлено: 13:45 28.02.2022)
 
СМИ: отключение России от SWIFT может ускорить распад гегемонии доллара

Global Times: отключение России от SWIFT может ускорить отказ от расчетов в долларах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Отключение российских банков от системы SWIFT может ускорить процесс отказа от расчетов в долларах, сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на мнение экспертов.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров иностранных дел ЕС заявил, что министры ЕС договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков. Подобную меру поддержали Канада, США, Великобритания.
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"Эта санкция (отключение РФ от системы SWIFT) может послужить катализатором в ускорении дедолларизации, так как многие компании, которым будет необходимо сохранить торговлю с Россией, будут вынуждены искать пути обхода долларовой системы, в том числе путем расчетов по внешнеторговым платежам в рублях или юанях", - пишет газета. По мнению управляющего Bocom International Хун Хао, так как система SWIFT предназначена в первую очередь для расчетов в долларах, сделки РФ и Европы в сфере энергетики в будущем могут быть осуществлены только в альтернативной доллару валюте, что "станет началом распада долларовой гегемонии".
Как считают эксперты, "беспрецедентно жестокая" мера по отношению к российским банкам вряд ли станет "смертельным ударом" для России, так как Москва долго готовилась к подобному шагу, а также из-за того, что Запад имеет много экономических интересов, связанных с поставками из России. По мнению научного сотрудника Китайской академии социальных наук Ян Цзинь, реакция SWIFT о том, что отключение затронет только часть, а не все банки РФ доказывает, что для западных стран полное исключение российской экономики из общемировой "маловероятно и невыполнимо".
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Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
При этом не вводится никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти и газа. Его могло бы затруднить обсуждаемое отключение ряда российских банков от SWIFT. Однако высокопоставленный представитель американской администрации ранее в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 11:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эксперт объяснил, по кому ударит отключение России от SWIFT
Опубликовано: Ольга Маркова
 
ЭкономикаВладимир ПутинЖозеп БоррельSWIFTВТБРоссияСШАМосква
 
 
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