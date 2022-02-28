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Курс доллара и евро на рынке Forex достиг исторического максимума

Курс доллара и евро на рынке Forex достиг исторического максимума - РИА Новости, 28.02.2022

Курс доллара и евро на рынке Forex достиг исторического максимума

Доллар и евро подскочили до исторических максимумов на рынке Forex и сейчас торгуются примерно по 107,5 и 122 рубля, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T06:50

2022-02-28T06:50

2022-02-28T13:23

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Доллар и евро подскочили до исторических максимумов на рынке Forex и сейчас торгуются примерно по 107,5 и 122 рубля, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.К 06:44 доллар рос до 113,5 рубля, а евро — до 127 рублей, к 07:05 — до 107,68 и 122,15 рубля соответственно. Таким образом, доллар прибавляет примерно 28,6 процента по сравнению с предыдущим торговым днем 25 февраля, а евро — 29,5 процента. При этом доллар достигал максимума в 117,82 рубля, евро — в 132,88 рубля.Эксперты ожидали обвала рубля на фоне санкций в виде заморозки активов Банка России. В частности, руководитель департамента инвестиционного анализа инвестгруппы "Универ Капитал" Андрей Верников говорил РИА Новости, что доллар может подскочить до 100-120 рублей, но Центробанк поднимет ключевую ставку, так что через неделю американская валюта вернется на уровень 85 рублей.Сегодняшние валютные торги на Московской бирже по решению Центробанка начнутся в 10:00 мск.

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Никита Стома

экономика, в мире, доллар, рубль, евро, москва, россия, андрей верников, центральный банк рф (цб рф), московская биржа