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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220228/dollar-1775469967.html
Курс доллара и евро на рынке Forex достиг исторического максимума
Курс доллара и евро на рынке Forex достиг исторического максимума - РИА Новости, 28.02.2022
Курс доллара и евро на рынке Forex достиг исторического максимума
Доллар и евро подскочили до исторических максимумов на рынке Forex и сейчас торгуются примерно по 107,5 и 122 рубля, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T06:50
2022-02-28T13:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
в мире
доллар
рубль
евро
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Доллар и евро подскочили до исторических максимумов на рынке Forex и сейчас торгуются примерно по 107,5 и 122 рубля, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.К 06:44 доллар рос до 113,5 рубля, а евро — до 127 рублей, к 07:05 — до 107,68 и 122,15 рубля соответственно. Таким образом, доллар прибавляет примерно 28,6 процента по сравнению с предыдущим торговым днем 25 февраля, а евро — 29,5 процента. При этом доллар достигал максимума в 117,82 рубля, евро — в 132,88 рубля.Эксперты ожидали обвала рубля на фоне санкций в виде заморозки активов Банка России. В частности, руководитель департамента инвестиционного анализа инвестгруппы "Универ Капитал" Андрей Верников говорил РИА Новости, что доллар может подскочить до 100-120 рублей, но Центробанк поднимет ключевую ставку, так что через неделю американская валюта вернется на уровень 85 рублей.Сегодняшние валютные торги на Московской бирже по решению Центробанка начнутся в 10:00 мск.
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Никита Стома
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экономика, в мире, доллар, рубль, евро, москва, россия, андрей верников, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
06:50 28.02.2022 (обновлено: 13:23 28.02.2022)
 
Курс доллара и евро на рынке Forex достиг исторического максимума

Курс евро на рынке Forex подскочил до исторического максимума в 127 рублей, доллар — 113

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Доллар и евро подскочили до исторических максимумов на рынке Forex и сейчас торгуются примерно по 107,5 и 122 рубля, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
К 06:44 доллар рос до 113,5 рубля, а евро — до 127 рублей, к 07:05 — до 107,68 и 122,15 рубля соответственно. Таким образом, доллар прибавляет примерно 28,6 процента по сравнению с предыдущим торговым днем 25 февраля, а евро — 29,5 процента. При этом доллар достигал максимума в 117,82 рубля, евро — в 132,88 рубля.
Эксперты ожидали обвала рубля на фоне санкций в виде заморозки активов Банка России. В частности, руководитель департамента инвестиционного анализа инвестгруппы "Универ Капитал" Андрей Верников говорил РИА Новости, что доллар может подскочить до 100-120 рублей, но Центробанк поднимет ключевую ставку, так что через неделю американская валюта вернется на уровень 85 рублей.
Сегодняшние валютные торги на Московской бирже по решению Центробанка начнутся в 10:00 мск.
Здание Центрального банка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
05:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС запретил операции, связанные с управлением активами Банка России
Опубликовано: Никита Стома
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВ миреДолларРубльевроМоскваРоссияАндрей ВерниковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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