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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/dokuchaevsk-1775592068.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:34
2022-02-28T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
великобритания
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров и одна мина калибром 82 миллиметра", - говорится в заявлении.Обстрелы произошли в 15.06 (совпадает с мск).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
великобритания
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, великобритания, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика
15:34 28.02.2022
 
Украинские войска обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска обстреляли Докучаевск

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров и одна мина калибром 82 миллиметра", - говорится в заявлении.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Обстрелы произошли в 15.06 (совпадает с мск).
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

Осколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В городе разрушены жилые дома.

Мужчина демонстрирует осколок возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в школу.

Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждены линии электропередачи.

Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены водопровод и газопровод.

Поврежденный обстрелами магистральный водопровод в Горловке
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

Поврежденный цех ООО Ремтехсервис в Горловке
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

Журналисты на заводе по ремонту горно шахтного оборудования ЗАО НПП Спецуглемаш, пострадавшему в результате обстрела в Горловке
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 Град по жилому сектору
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

Тело женщины, погибшей в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинВеликобританияЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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