https://ria.ru/20220228/dokuchaevsk-1775531637.html

Украинские войска выпустили мины по Докучаевску, заявили в ДНР

Украинские войска выпустили мины по Докучаевску, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

Украинские войска выпустили мины по Докучаевску, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:21

2022-02-28T12:21

2022-02-28T12:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

киев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774097761_0:807:2206:2048_1920x0_80_0_0_fa53edb4610cabc6d4bf2911e96d2341.jpg

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По Докучаевску было выпущено две мины калибром 120 миллиметров.Обстрелы произошли в 12.10 (совпадает с мск).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, киев, москва