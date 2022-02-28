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Украинские войска выпустили мины по Докучаевску, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили мины по Докучаевску, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
Украинские войска выпустили мины по Докучаевску, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:21
2022-02-28T12:21
2022-02-28T12:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
киев
москва
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По Докучаевску было выпущено две мины калибром 120 миллиметров.Обстрелы произошли в 12.10 (совпадает с мск).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, киев, москва
12:21 28.02.2022 (обновлено: 12:35 28.02.2022)
Украинские войска выпустили мины по Докучаевску, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска выпустили мины по Докучаевску