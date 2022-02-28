12:59 28.02.2022 (обновлено: 13:20 28.02.2022)
Мобилизация в ДНР постепенно приостанавливается, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил о скором окончании мобилизации в республике
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Указ об окончании всеобщей мобилизации в республике будет издан после того, как доберут необходимое число резервистов, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Ранее в эфире телеканала "Россия 24" Пушилин заявил, что всеобщая мобилизация в ДНР приостанавливается, "потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания".
"Что касается мобилизации, то есть тенденция к ее завершению. Она постепенно приостанавливается, а пока добирается необходимое количество резервистов. Как только это произойдет, будет издан указ об окончании мобилизации", - пояснил глава ДНР в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков