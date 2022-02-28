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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/dnr-1775541554.html
Мобилизация в ДНР постепенно приостанавливается, заявил Пушилин
Мобилизация в ДНР постепенно приостанавливается, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.02.2022
Мобилизация в ДНР постепенно приостанавливается, заявил Пушилин
Указ об окончании всеобщей мобилизации в республике будет издан после того, как доберут необходимое число резервистов, заявил глава Донецкой народной республики РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:59
2022-02-28T13:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Указ об окончании всеобщей мобилизации в республике будет издан после того, как доберут необходимое число резервистов, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ранее в эфире телеканала "Россия 24" Пушилин заявил, что всеобщая мобилизация в ДНР приостанавливается, "потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания".Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:59 28.02.2022 (обновлено: 13:20 28.02.2022)
 
Мобилизация в ДНР постепенно приостанавливается, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил о скором окончании мобилизации в республике

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Указ об окончании всеобщей мобилизации в республике будет издан после того, как доберут необходимое число резервистов, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Ранее в эфире телеканала "Россия 24" Пушилин заявил, что всеобщая мобилизация в ДНР приостанавливается, "потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания".
"Что касается мобилизации, то есть тенденция к ее завершению. Она постепенно приостанавливается, а пока добирается необходимое количество резервистов. Как только это произойдет, будет издан указ об окончании мобилизации", - пояснил глава ДНР в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
09:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска воюют с гражданским населением, заявил Пушилин
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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