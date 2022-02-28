https://ria.ru/20220228/dnr-1775541554.html

Мобилизация в ДНР постепенно приостанавливается, заявил Пушилин

Мобилизация в ДНР постепенно приостанавливается, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.02.2022

Мобилизация в ДНР постепенно приостанавливается, заявил Пушилин

Указ об окончании всеобщей мобилизации в республике будет издан после того, как доберут необходимое число резервистов, заявил глава Донецкой народной республики РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:59

2022-02-28T12:59

2022-02-28T13:20

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Указ об окончании всеобщей мобилизации в республике будет издан после того, как доберут необходимое число резервистов, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ранее в эфире телеканала "Россия 24" Пушилин заявил, что всеобщая мобилизация в ДНР приостанавливается, "потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания".Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр