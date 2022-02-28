https://ria.ru/20220228/dnr-1775525662.html

В ДНР рассказали, как организуют управление на освобожденных территориях

В ДНР рассказали, как организуют управление на освобожденных территориях - РИА Новости, 28.02.2022

В ДНР рассказали, как организуют управление на освобожденных территориях

В освобожденных от украинского контроля районах ДНР на первое время создадут военные администрации, сообщил РИА Новости советник председателя правительства... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:00

2022-02-28T12:00

2022-02-28T12:20

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. В освобожденных от украинского контроля районах ДНР на первое время создадут военные администрации, сообщил РИА Новости советник председателя правительства республики Ян Гагин."В настоящий момент еще идут активные боевые действия, операция по освобождению временно оккупированной Украиной территории Донецкой народной республики. Пока, конечно, речи о назначении глав администраций населенных пунктов нет... Там сначала будут организованы военная администрация и комендатуры. И после этого уже будут назначены руководители администраций и, соответственно, выборные, будут проведены выборы", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева еще в 2014 году, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/mariupol-1775494031.html

донецкая народная республика

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, россия