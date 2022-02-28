https://ria.ru/20220228/dnr-1775482535.html

В ДНР заявили о 40 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

В ДНР заявили о 40 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 28.02.2022

В ДНР заявили о 40 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские войска за сутки 40 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности применили 538 единиц боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:09

2022-02-28T09:09

2022-02-28T09:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

дмитрий песков

владимир путин

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки 40 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности применили 538 единиц боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ... Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 538 единиц", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, россия, великобритания