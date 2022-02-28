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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/delegatsiya-1775517165.html
Офис Зеленского раскрыл состав делегации для переговоров с Россией
Офис Зеленского раскрыл состав делегации для переговоров с Россией - РИА Новости, 28.02.2022
Офис Зеленского раскрыл состав делегации для переговоров с Россией
Министр обороны Украины Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия и замглавы МИД Украины Николай Точицкий входят в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:33
2022-02-28T13:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
александр лукашенко
алексей резников
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия и замглавы МИД Украины Николай Точицкий входят в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Гомельской области Белоруссии, сообщает офис Владимира Зеленского."В состав делегации вошли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустам Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий", - говорится в сообщении офиса президента Украины в Telegram-канале.Отмечается, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Прибытие украинской делегации на переговоры
Вертолеты с членами украинской делегации прибыли к месту переговоров с Россией.
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, александр лукашенко, алексей резников, москва, белоруссия
11:33 28.02.2022 (обновлено: 13:10 28.02.2022)
 
Офис Зеленского раскрыл состав делегации для переговоров с Россией

Глава МО Украины Резников и замглавы МИД Точицкий вошли в делегацию на переговорах

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПредставители украинской делегации, прибывшие для участия в российско-украинских переговорах
Представители украинской делегации, прибывшие для участия в российско-украинских переговорах - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / БелТА
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Представители украинской делегации, прибывшие для участия в российско-украинских переговорах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия и замглавы МИД Украины Николай Точицкий входят в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Гомельской области Белоруссии, сообщает офис Владимира Зеленского.
"В состав делегации вошли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустам Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий", - говорится в сообщении офиса президента Украины в Telegram-канале.
Отмечается, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Не спали всю ночь – Мединский об ожидании украинской делегации на переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:35
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоАлексей РезниковМоскваБелоруссия
 
 
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