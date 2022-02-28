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Макей: делегации из России и Украины могут чувствовать себя в безопасности
Макей: делегации из России и Украины могут чувствовать себя в безопасности - РИА Новости, 28.02.2022
Макей: делегации из России и Украины могут чувствовать себя в безопасности
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил участникам переговоров РФ и Украины, что они могут чувствовать себя в безопасности, любые вопросы будут исполнены. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:57
2022-02-28T13:57
2022-02-28T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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владимир зеленский
владимир мединский
белоруссия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил участникам переговоров РФ и Украины, что они могут чувствовать себя в безопасности, любые вопросы будут исполнены.Как передает корреспондент РИА Новости, Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций."Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результат", - сказал он, открывая начало переговоров. Трансляция велась на телеканале "Россия 1".В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:57 28.02.2022 (обновлено: 14:04 28.02.2022)
Макей: делегации из России и Украины могут чувствовать себя в безопасности
Макей: российская и украинская делегации могут чувствовать себя в безопасности