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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Макей: делегации из России и Украины могут чувствовать себя в безопасности
Макей: делегации из России и Украины могут чувствовать себя в безопасности - РИА Новости, 28.02.2022
Макей: делегации из России и Украины могут чувствовать себя в безопасности
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил участникам переговоров РФ и Украины, что они могут чувствовать себя в безопасности, любые вопросы будут исполнены. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:57
2022-02-28T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир макей
россия
украина
владимир зеленский
владимир мединский
белоруссия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил участникам переговоров РФ и Украины, что они могут чувствовать себя в безопасности, любые вопросы будут исполнены.Как передает корреспондент РИА Новости, Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций."Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результат", - сказал он, открывая начало переговоров. Трансляция велась на телеканале "Россия 1".В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир макей , россия, украина, владимир зеленский, владимир мединский, белоруссия
13:57 28.02.2022 (обновлено: 14:04 28.02.2022)
 
Макей: делегации из России и Украины могут чувствовать себя в безопасности

Макей: российская и украинская делегации могут чувствовать себя в безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание в Гомельской области, где пройдут переговоры России и Украины
Здание в Гомельской области, где пройдут переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание в Гомельской области, где пройдут переговоры России и Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил участникам переговоров РФ и Украины, что они могут чувствовать себя в безопасности, любые вопросы будут исполнены.
Как передает корреспондент РИА Новости, Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций.
"Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результат", - сказал он, открывая начало переговоров. Трансляция велась на телеканале "Россия 1".
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир МакейРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир МединскийБелоруссия
 
 
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