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Макей: делегации из России и Украины могут чувствовать себя в безопасности

Макей: делегации из России и Украины могут чувствовать себя в безопасности - РИА Новости, 28.02.2022

Макей: делегации из России и Украины могут чувствовать себя в безопасности

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил участникам переговоров РФ и Украины, что они могут чувствовать себя в безопасности, любые вопросы будут исполнены. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:57

2022-02-28T13:57

2022-02-28T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир макей

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владимир зеленский

владимир мединский

белоруссия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил участникам переговоров РФ и Украины, что они могут чувствовать себя в безопасности, любые вопросы будут исполнены.Как передает корреспондент РИА Новости, Макей также присутствует в здании, где должны начаться переговоры российской и украинской делегаций."Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результат", - сказал он, открывая начало переговоров. Трансляция велась на телеканале "Россия 1".В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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