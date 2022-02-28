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Вильфанд предупредил жителей Центральной России о высоком давлении
Вильфанд предупредил жителей Центральной России о высоком давлении - РИА Новости, 28.02.2022
Вильфанд предупредил жителей Центральной России о высоком давлении
В последний день зимы в центре Европейской части России ожидается высокое атмосферное давление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T03:46
2022-02-28T14:30
общество
роман вильфанд
погода
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В последний день зимы в центре Европейской части России ожидается высокое атмосферное давление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам специалиста, давление превысит норму на 20 миллиметров ртутного столба.Синоптик отметил, что дни будут солнечными, а облака — высокими, что создает "предчувствие весны". Однако в среду, 2 марта, давление начнет приближаться к норме, а погода станет более облачной.
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общество, роман вильфанд, погода, россия
03:46 28.02.2022 (обновлено: 14:30 28.02.2022)
 
Вильфанд предупредил жителей Центральной России о высоком давлении

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил жителей Центральной России о высоком давлении

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодой человек на снегокате в парке "Сокольники" в Москве
Молодой человек на снегокате в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Молодой человек на снегокате в парке "Сокольники" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В последний день зимы в центре Европейской части России ожидается высокое атмосферное давление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В центр Европейской части России приближается настоящая весенняя погода. Февраль был очень теплым, дневные температуры с 10 февраля были выше нулевой отметки. Однако ощущения весны не было: мокрый снег с дождем, порывистый ветер. Сейчас наступает предчувствие весны, потому что погода в начале марта будет определяться антициклоном", — сказал он.

По словам специалиста, давление превысит норму на 20 миллиметров ртутного столба.
Синоптик отметил, что дни будут солнечными, а облака — высокими, что создает "предчувствие весны". Однако в среду, 2 марта, давление начнет приближаться к норме, а погода станет более облачной.
Река - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
00:35
Вильфанд предупредил о повышенном уровне воды на реках в Европейской России
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
ОбществоРоман ВильфандПогодаРоссия
 
 
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