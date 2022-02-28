https://ria.ru/20220228/davlenie-1775464439.html
Вильфанд предупредил жителей Центральной России о высоком давлении
Вильфанд предупредил жителей Центральной России о высоком давлении - РИА Новости, 28.02.2022
Вильфанд предупредил жителей Центральной России о высоком давлении
В последний день зимы в центре Европейской части России ожидается высокое атмосферное давление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T03:46
2022-02-28T03:46
2022-02-28T14:30
общество
роман вильфанд
погода
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В последний день зимы в центре Европейской части России ожидается высокое атмосферное давление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам специалиста, давление превысит норму на 20 миллиметров ртутного столба.Синоптик отметил, что дни будут солнечными, а облака — высокими, что создает "предчувствие весны". Однако в среду, 2 марта, давление начнет приближаться к норме, а погода станет более облачной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, роман вильфанд, погода, россия
03:46 28.02.2022 (обновлено: 14:30 28.02.2022)
Вильфанд предупредил жителей Центральной России о высоком давлении
Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил жителей Центральной России о высоком давлении
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В последний день зимы в центре Европейской части России ожидается высокое атмосферное давление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В центр Европейской части России приближается настоящая весенняя погода. Февраль был очень теплым, дневные температуры с 10 февраля были выше нулевой отметки. Однако ощущения весны не было: мокрый снег с дождем, порывистый ветер. Сейчас наступает предчувствие весны, потому что погода в начале марта будет определяться антициклоном", — сказал он.
По словам специалиста, давление превысит норму на 20 миллиметров ртутного столба.
Синоптик отметил, что дни будут солнечными, а облака — высокими, что создает "предчувствие весны". Однако в среду, 2 марта, давление начнет приближаться к норме, а погода станет более облачной.