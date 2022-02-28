https://ria.ru/20220228/davlenie-1775464439.html

Вильфанд предупредил жителей Центральной России о высоком давлении

Вильфанд предупредил жителей Центральной России о высоком давлении - РИА Новости, 28.02.2022

Вильфанд предупредил жителей Центральной России о высоком давлении

В последний день зимы в центре Европейской части России ожидается высокое атмосферное давление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T03:46

2022-02-28T03:46

2022-02-28T14:30

общество

роман вильфанд

погода

россия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В последний день зимы в центре Европейской части России ожидается высокое атмосферное давление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам специалиста, давление превысит норму на 20 миллиметров ртутного столба.Синоптик отметил, что дни будут солнечными, а облака — высокими, что создает "предчувствие весны". Однако в среду, 2 марта, давление начнет приближаться к норме, а погода станет более облачной.

https://ria.ru/20220228/voda-1775453023.html

россия

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Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

общество, роман вильфанд, погода, россия