Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/chush-1775459168.html
"Чушь": Захарова оценила условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН
"Чушь": Захарова оценила условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН - РИА Новости, 28.02.2022
"Чушь": Захарова оценила условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на "России 1" назвала чушью условия, которыми сейчас... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:46
2022-02-28T02:38
обострение ситуации в днр и лнр
россия
женева (город)
оон
в мире
признание днр и лнр в россии
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_0:308:2982:1985_1920x0_80_0_0_17a492efa43e66ec8c96821dfa57f37b.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на "России 1" назвала чушью условия, которыми сейчас обставляют участие делегации РФ в сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.Она сообщила, что ООН не может обеспечить прилет делегации РФ с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеву.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
россия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_190b4b4a0f13764a62f8aec1ec4c9fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, женева (город), оон, в мире, признание днр и лнр в россии, мария захарова
01:46 28.02.2022 (обновлено: 02:38 28.02.2022)
 
"Чушь": Захарова оценила условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН

Захарова назвала чушью условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН в Женеве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на "России 1" назвала чушью условия, которыми сейчас обставляют участие делегации РФ в сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.
"Начинаются разговоры о том, что мы должны якобы оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции. Какая-то чушь", — сказала Захарова.
Она сообщила, что ООН не может обеспечить прилет делегации РФ с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеву.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияЖенева (город)ООНВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала