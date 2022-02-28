https://ria.ru/20220228/chush-1775459168.html
"Чушь": Захарова оценила условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН
"Чушь": Захарова оценила условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН - РИА Новости, 28.02.2022
"Чушь": Захарова оценила условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на "России 1" назвала чушью условия, которыми сейчас... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:46
2022-02-28T01:46
2022-02-28T02:38
обострение ситуации в днр и лнр
россия
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в мире
признание днр и лнр в россии
мария захарова
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на "России 1" назвала чушью условия, которыми сейчас обставляют участие делегации РФ в сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.Она сообщила, что ООН не может обеспечить прилет делегации РФ с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеву.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, женева (город), оон, в мире, признание днр и лнр в россии, мария захарова
01:46 28.02.2022 (обновлено: 02:38 28.02.2022)
"Чушь": Захарова оценила условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН
Захарова назвала чушью условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН в Женеве