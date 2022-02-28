https://ria.ru/20220228/chush-1775459168.html

"Чушь": Захарова оценила условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН

"Чушь": Захарова оценила условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН - РИА Новости, 28.02.2022

"Чушь": Захарова оценила условия участия делегации России в сессии СПЧ ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на "России 1" назвала чушью условия, которыми сейчас... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T01:46

2022-02-28T01:46

2022-02-28T02:38

обострение ситуации в днр и лнр

россия

женева (город)

оон

в мире

признание днр и лнр в россии

мария захарова

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на "России 1" назвала чушью условия, которыми сейчас обставляют участие делегации РФ в сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.Она сообщила, что ООН не может обеспечить прилет делегации РФ с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеву.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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россия

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Никита Стома

россия, женева (город), оон, в мире, признание днр и лнр в россии, мария захарова