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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/bumagi-1775460655.html
СМИ: ЦБ запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги
СМИ: ЦБ запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги - РИА Новости, 28.02.2022
СМИ: ЦБ запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги
Центробанк запретит российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, соответствующее предписание начнет действовать с утра... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T02:18
2022-02-28T02:18
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
центральный банк рф (цб рф)
в мире
филипп габуния
ценные бумаги
россия
москва
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Центробанк запретит российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, соответствующее предписание начнет действовать с утра понедельника, сообщает газета РБК со ссылкой на документ, подписанный зампредом регулятора Филиппом Габунией.Подлинность документа, копию которого распространили Telegram-каналы, РБК подтвердили два источника на финансовом рынке.В издании добавляют, что брокеры должны будут направить ЦБ отчет о приостановке операций в течение пяти рабочих дней с даты направления предписания.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, центральный банк рф (цб рф), в мире, филипп габуния, ценные бумаги, россия, москва
02:18 28.02.2022
 
СМИ: ЦБ запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги

РБК: Центробанк запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Центробанк запретит российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, соответствующее предписание начнет действовать с утра понедельника, сообщает газета РБК со ссылкой на документ, подписанный зампредом регулятора Филиппом Габунией.
Подлинность документа, копию которого распространили Telegram-каналы, РБК подтвердили два источника на финансовом рынке.

"ЦБ предписывает "профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность", с 7 часов утра 28 февраля "и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов — иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг", — говорится в сообщении газеты.

В издании добавляют, что брокеры должны будут направить ЦБ отчет о приостановке операций в течение пяти рабочих дней с даты направления предписания.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В миреФилипп ГабунияЦенные бумагиРоссияМосква
 
 
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