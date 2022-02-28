СМИ: ЦБ запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги
РБК: Центробанк запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Центробанк запретит российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, соответствующее предписание начнет действовать с утра понедельника, сообщает газета РБК со ссылкой на документ, подписанный зампредом регулятора Филиппом Габунией.
Подлинность документа, копию которого распространили Telegram-каналы, РБК подтвердили два источника на финансовом рынке.
"ЦБ предписывает "профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность", с 7 часов утра 28 февраля "и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов — иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг", — говорится в сообщении газеты.
В издании добавляют, что брокеры должны будут направить ЦБ отчет о приостановке операций в течение пяти рабочих дней с даты направления предписания.
Опубликовано: Никита Стома