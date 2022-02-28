https://ria.ru/20220228/bumagi-1775460655.html

СМИ: ЦБ запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги

СМИ: ЦБ запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги - РИА Новости, 28.02.2022

СМИ: ЦБ запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги

Центробанк запретит российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, соответствующее предписание начнет действовать с утра... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T02:18

2022-02-28T02:18

2022-02-28T02:18

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

центральный банк рф (цб рф)

в мире

филипп габуния

ценные бумаги

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367571_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_46cbcb7b2743744ba62b3cc77ee4ae4f.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Центробанк запретит российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, соответствующее предписание начнет действовать с утра понедельника, сообщает газета РБК со ссылкой на документ, подписанный зампредом регулятора Филиппом Габунией.Подлинность документа, копию которого распространили Telegram-каналы, РБК подтвердили два источника на финансовом рынке.В издании добавляют, что брокеры должны будут направить ЦБ отчет о приостановке операций в течение пяти рабочих дней с даты направления предписания.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, центральный банк рф (цб рф), в мире, филипп габуния, ценные бумаги, россия, москва