https://ria.ru/20220228/braziliya-1775467201.html

Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН

Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН - РИА Новости, 28.02.2022

Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН

Бразилия не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T05:27

2022-02-28T05:27

2022-02-28T09:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

бразилия

украина

жаир болсонару

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МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости. Бразилия не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции, заявил на пресс-конференции в Сан-Паулу президент Жаир Болсонару, которого цитирует портал G1.Говоря о сохранении нейтралитета при продолжении российской спецоперации, он отметил, что значительная часть Украины говорит по-русски и что россияне и украинцы — братские народы.По его словам, в принятии решений и заявлениях в отношении Москвы он намерен руководствоваться практическими соображениями с учетом партнерства двух стран."Весь мир связан, и то, что происходит за десять тысяч километров, влияет на Бразилию. <...> Мы должны быть очень ответственными, потому мы ведем бизнес, в частности, с Россией. Бразилия зависит от удобрений", — пояснил Болсонару.Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а рано утром 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/braziliya-1775465919.html

https://ria.ru/20220228/schit-1775459579.html

россия

бразилия

украина

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, владимир путин, россия, бразилия, украина, жаир болсонару