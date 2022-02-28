https://ria.ru/20220228/braziliya-1775467201.html
Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН
Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН - РИА Новости, 28.02.2022
Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН
Бразилия не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T05:27
2022-02-28T05:27
2022-02-28T09:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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бразилия
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жаир болсонару
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МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости. Бразилия не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции, заявил на пресс-конференции в Сан-Паулу президент Жаир Болсонару, которого цитирует портал G1.Говоря о сохранении нейтралитета при продолжении российской спецоперации, он отметил, что значительная часть Украины говорит по-русски и что россияне и украинцы — братские народы.По его словам, в принятии решений и заявлениях в отношении Москвы он намерен руководствоваться практическими соображениями с учетом партнерства двух стран."Весь мир связан, и то, что происходит за десять тысяч километров, влияет на Бразилию. <...> Мы должны быть очень ответственными, потому мы ведем бизнес, в частности, с Россией. Бразилия зависит от удобрений", — пояснил Болсонару.Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а рано утром 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, бразилия, украина, жаир болсонару
05:27 28.02.2022 (обновлено: 09:09 28.02.2022)
Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН
Президент Болсонару: Бразилия не будет голосовать за антироссийские резолюции в ООН
МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости.
Бразилия не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции, заявил на пресс-конференции в Сан-Паулу президент Жаир Болсонару, которого цитирует портал G1
.
"Никаких санкций или осуждения президента Путина. <...> Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Наш свободный голос будет отдан в этом направлении. <...> Наша позиция с министром иностранных дел Карлосом Франса — это баланс. И мы не можем вмешиваться. Мы хотим мира, но мы не можем допустить последствий в Бразилии", — сказал Болсонару.
Говоря о сохранении нейтралитета при продолжении российской спецоперации, он отметил, что значительная часть Украины говорит по-русски и что россияне и украинцы — братские народы.
"О массовых убийствах мирных жителей речи нет, такую тактику никто не использует. <...> Говорить о резне — преувеличение, со стороны российского лидера нет интереса устраивать бойню", — подчеркнул бразильский лидер.
По его словам, в принятии решений и заявлениях в отношении Москвы он намерен руководствоваться практическими соображениями с учетом партнерства двух стран.
"Весь мир связан, и то, что происходит за десять тысяч километров, влияет на Бразилию. <...> Мы должны быть очень ответственными, потому мы ведем бизнес, в частности, с Россией. Бразилия зависит от удобрений", — пояснил Болсонару.
Двадцать первого февраля Владимир Путин
подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а рано утром 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.