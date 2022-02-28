05:03 28.02.2022 (обновлено: 06:07 28.02.2022)
Болсонару заявил, что украинцы "доверили юмористу определение судьбы нации"
Президент Бразилии Болсонару: украинцы "доверили юмористу определение судьбы нации"
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Судьбу украинской нации определяет комик, которого избрали президентом, заявил в ходе пресс-конференции бразильский лидер Жаир Болсонару - его цитату приводит портал G1.
"Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определение судьбы нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать свое мнение", - заявил президент журналистам в ходе встречи в Сан-Паулу.
По словам политика, латиноамериканская страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции, и сохранит нейтралитет в голосованиях, связанных с осуждением российского лидера или введением санкций.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Игорь Манаширов