https://ria.ru/20220228/braziliya-1775465919.html

Болсонару заявил, что украинцы "доверили юмористу определение судьбы нации"

Болсонару заявил, что украинцы "доверили юмористу определение судьбы нации" - РИА Новости, 28.02.2022

Болсонару заявил, что украинцы "доверили юмористу определение судьбы нации"

Судьбу украинской нации определяет комик, которого избрали президентом, заявил в ходе пресс-конференции бразильский лидер Жаир Болсонару - его цитату приводит... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T05:03

2022-02-28T05:03

2022-02-28T06:07

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жаир болсонару

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МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Судьбу украинской нации определяет комик, которого избрали президентом, заявил в ходе пресс-конференции бразильский лидер Жаир Болсонару - его цитату приводит портал G1.По словам политика, латиноамериканская страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции, и сохранит нейтралитет в голосованиях, связанных с осуждением российского лидера или введением санкций.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775452924.html

https://ria.ru/20220228/druzya-1775464178.html

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, бразилия, жаир болсонару