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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/braziliya-1775465919.html
Болсонару заявил, что украинцы "доверили юмористу определение судьбы нации"
Болсонару заявил, что украинцы "доверили юмористу определение судьбы нации" - РИА Новости, 28.02.2022
Болсонару заявил, что украинцы "доверили юмористу определение судьбы нации"
Судьбу украинской нации определяет комик, которого избрали президентом, заявил в ходе пресс-конференции бразильский лидер Жаир Болсонару - его цитату приводит... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T05:03
2022-02-28T06:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
бразилия
жаир болсонару
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МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Судьбу украинской нации определяет комик, которого избрали президентом, заявил в ходе пресс-конференции бразильский лидер Жаир Болсонару - его цитату приводит портал G1.По словам политика, латиноамериканская страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции, и сохранит нейтралитет в голосованиях, связанных с осуждением российского лидера или введением санкций.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, бразилия, жаир болсонару
05:03 28.02.2022 (обновлено: 06:07 28.02.2022)
 
Болсонару заявил, что украинцы "доверили юмористу определение судьбы нации"

Президент Бразилии Болсонару: украинцы "доверили юмористу определение судьбы нации"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Судьбу украинской нации определяет комик, которого избрали президентом, заявил в ходе пресс-конференции бразильский лидер Жаир Болсонару - его цитату приводит портал G1.

"Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определение судьбы нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать свое мнение", - заявил президент журналистам в ходе встречи в Сан-Паулу.

По словам политика, латиноамериканская страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции, и сохранит нейтралитет в голосованиях, связанных с осуждением российского лидера или введением санкций.
Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассБразилияЖаир Болсонару
 
 
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