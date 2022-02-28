Белый дом: Байден в понедельник обсудит с союзниками ситуацию на Украине
Белый дом: президент США Байден в понедельник обсудит с союзниками ситуацию на Украине
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник проведет звонок с союзниками, чтобы обсудить ответ на спецоперацию России по демилитаризации Украины, следует из рабочего расписания главы государства, которое распространил Белый дом.
Как сообщается, звонок пройдет по защищенной связи в 11.15 по вашингтонскому времени (19.15 мск).
"В 11.15 президент проведет звонок по защищенной связи с союзниками и партнерами, чтобы обсудить последние события касательно атаки России на Украину и скоординировать общий ответ", — говорится в графике Байдена.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Никита Стома