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Белый дом: Байден в понедельник обсудит с союзниками ситуацию на Украине

Белый дом: Байден в понедельник обсудит с союзниками ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Белый дом: Байден в понедельник обсудит с союзниками ситуацию на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник проведет звонок с союзниками, чтобы обсудить ответ на спецоперацию России по демилитаризации... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T06:16

2022-02-28T06:16

2022-02-28T06:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

сша

вашингтон

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник проведет звонок с союзниками, чтобы обсудить ответ на спецоперацию России по демилитаризации Украины, следует из рабочего расписания главы государства, которое распространил Белый дом.Как сообщается, звонок пройдет по защищенной связи в 11.15 по вашингтонскому времени (19.15 мск).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, киев, сша, вашингтон, джо байден