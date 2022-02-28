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В Дамаске указали на ответственность стран Запада за войну в Сирии и Ираке

В Дамаске указали на ответственность стран Запада за войну в Сирии и Ираке - РИА Новости, 28.02.2022

В Дамаске указали на ответственность стран Запада за войну в Сирии и Ираке

Государства, поддержавшие войны в Сирии, Ираке и Афганистане, не имеют права говорить о международном праве и в целом затрагивать понятие совести, заявила в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:05

2022-02-28T11:05

2022-02-28T11:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

владимир путин

россия

ирак

киев

признание днр и лнр в россии

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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Государства, поддержавшие войны в Сирии, Ираке и Афганистане, не имеют права говорить о международном праве и в целом затрагивать понятие совести, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль."Страны, которые убили миллионы людей начиная с Корейской войны, потом - во Вьетнаме, Афганистане и Ираке и сегодня - в Сирии и на Украине, не имеют права говорить ни о международном праве, ни о легитимности, ни о совести. Они превратили мир в джунгли, где сильный съедает слабого. Поэтому Россия не только имеет право, но и обязана себя защищать", - сказала Шибль.Президент РФ Владимир Путин 19 февраля объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева еще в 2014 году, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, ирак, киев, признание днр и лнр в россии