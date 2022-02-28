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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/bezopasnost-1775508147.html
В Дамаске указали на ответственность стран Запада за войну в Сирии и Ираке
В Дамаске указали на ответственность стран Запада за войну в Сирии и Ираке - РИА Новости, 28.02.2022
В Дамаске указали на ответственность стран Запада за войну в Сирии и Ираке
Государства, поддержавшие войны в Сирии, Ираке и Афганистане, не имеют права говорить о международном праве и в целом затрагивать понятие совести, заявила в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:05
2022-02-28T11:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
россия
ирак
киев
признание днр и лнр в россии
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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Государства, поддержавшие войны в Сирии, Ираке и Афганистане, не имеют права говорить о международном праве и в целом затрагивать понятие совести, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль."Страны, которые убили миллионы людей начиная с Корейской войны, потом - во Вьетнаме, Афганистане и Ираке и сегодня - в Сирии и на Украине, не имеют права говорить ни о международном праве, ни о легитимности, ни о совести. Они превратили мир в джунгли, где сильный съедает слабого. Поэтому Россия не только имеет право, но и обязана себя защищать", - сказала Шибль.Президент РФ Владимир Путин 19 февраля объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева еще в 2014 году, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, ирак, киев, признание днр и лнр в россии
11:05 28.02.2022
 
В Дамаске указали на ответственность стран Запада за войну в Сирии и Ираке

Советник Асада Шибль: страны, поддержавшие войну в Сирии, не имеют права осуждать Россию

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Государства, поддержавшие войны в Сирии, Ираке и Афганистане, не имеют права говорить о международном праве и в целом затрагивать понятие совести, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль.
"Страны, которые убили миллионы людей начиная с Корейской войны, потом - во Вьетнаме, Афганистане и Ираке и сегодня - в Сирии и на Украине, не имеют права говорить ни о международном праве, ни о легитимности, ни о совести. Они превратили мир в джунгли, где сильный съедает слабого. Поэтому Россия не только имеет право, но и обязана себя защищать", - сказала Шибль.
Президент РФ Владимир Путин 19 февраля объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева еще в 2014 году, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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