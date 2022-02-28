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Более 127 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу

Более 127 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу - РИА Новости, 28.02.2022

Более 127 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу

Более 127 тысяч беженцев из Донбасса, по данным на утро понедельника, уже пересекли границу России, сообщил РИА Новости замглавы МЧС России Анатолий... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:01

2022-02-28T14:01

2022-02-28T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

ростовская область

киев

дмитрий песков

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Более 127 тысяч беженцев из Донбасса, по данным на утро понедельника, уже пересекли границу России, сообщил РИА Новости замглавы МЧС России Анатолий Супруновский."По данным на утро, границу пересекли 127 059 человек", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, ростовская область, киев, дмитрий песков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию