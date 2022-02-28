https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775485282.html
Мурманская область подготовила 16 ПВР для приема беженцев из Донбасса
Мурманская область подготовила 16 ПВР для приема беженцев из Донбасса - РИА Новости, 28.02.2022
Мурманская область подготовила 16 ПВР для приема беженцев из Донбасса
Шестнадцать пунктов временного размещения, которые могут принять 440 человек, уже подготовлены на территории Мурманской области для беженцев из ЛНР и ДНР,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:21
2022-02-28T09:21
2022-02-28T09:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 28 фев – РИА Новости. Шестнадцать пунктов временного размещения, которые могут принять 440 человек, уже подготовлены на территории Мурманской области для беженцев из ЛНР и ДНР, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале."У нас готовы 16 пунктов временного размещения для жителей ЛНР и ДНР. На сегодняшний день мы можем разместить более 440 человек, обеспечить их питанием, организовать необходимое обучение, предоставить социальную поддержку", - написал Чибис.Глава региона добавил, что при необходимости власти подготовят условия ещё на 300 человек. Кроме того, в регионе открыто уже 32 пункта сбора гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. О готовности принять людей из Донбасса объявили многие российские регионы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775478526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, мурманская область, андрей чибис
Мурманская область подготовила 16 ПВР для приема беженцев из Донбасса
Мурманская область подготовила 16 ПВР для приема 440 беженцев из ДНР и ЛНР