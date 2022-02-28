01:17 28.02.2022 (обновлено: 02:37 28.02.2022)
Небензя объяснил, почему Россия отклонила проведение чрезвычайной сессии ГА
Небензя: Россия против сессии ГА по Украине, так как инициаторы признают беспомощность СБ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 28 фев — РИА Новости. Россия голосовала против проведения чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по Украине, потому что ее инициаторы фактически расписываются в том, что Совбез не может решить проблему мира и безопасности, заявил на заседании СБ постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Российская Федерация проголосовала против представленного проекта в связи с тем, что его авторы предлагают расписаться в том, что Совет Безопасности не способен реализовать свою основную ответственность по поддержанию международного мира и безопасности", — сказал Небензя.
"При этом мы не увидели даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете. Ведь мы два дня назад заблокировали уже один проект именно по той причине, что он был однобоким и несбалансированным. Никаких новых инициатив мы не увидели", — добавил он.
Опубликовано: Никита Стома