https://ria.ru/20220228/bespomoschnost-1775457242.html

Небензя объяснил, почему Россия отклонила проведение чрезвычайной сессии ГА

Небензя объяснил, почему Россия отклонила проведение чрезвычайной сессии ГА - РИА Новости, 28.02.2022

Небензя объяснил, почему Россия отклонила проведение чрезвычайной сессии ГА

Россия голосовала против проведения чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по Украине, потому что ее инициаторы фактически расписываются в том, что Совбез не... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T01:17

2022-02-28T01:17

2022-02-28T02:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

василий небензя

оон

украина

совет безопасности оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 28 фев — РИА Новости. Россия голосовала против проведения чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по Украине, потому что ее инициаторы фактически расписываются в том, что Совбез не может решить проблему мира и безопасности, заявил на заседании СБ постпред РФ при организации Василий Небензя."При этом мы не увидели даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете. Ведь мы два дня назад заблокировали уже один проект именно по той причине, что он был однобоким и несбалансированным. Никаких новых инициатив мы не увидели", — добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/krizis-1775451393.html

россия

украина

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, василий небензя, оон, украина, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон