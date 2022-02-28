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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/bespomoschnost-1775457242.html
Небензя объяснил, почему Россия отклонила проведение чрезвычайной сессии ГА
Небензя объяснил, почему Россия отклонила проведение чрезвычайной сессии ГА - РИА Новости, 28.02.2022
Небензя объяснил, почему Россия отклонила проведение чрезвычайной сессии ГА
Россия голосовала против проведения чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по Украине, потому что ее инициаторы фактически расписываются в том, что Совбез не... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:17
2022-02-28T02:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
василий небензя
оон
украина
совет безопасности оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 28 фев — РИА Новости. Россия голосовала против проведения чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по Украине, потому что ее инициаторы фактически расписываются в том, что Совбез не может решить проблему мира и безопасности, заявил на заседании СБ постпред РФ при организации Василий Небензя."При этом мы не увидели даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете. Ведь мы два дня назад заблокировали уже один проект именно по той причине, что он был однобоким и несбалансированным. Никаких новых инициатив мы не увидели", — добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, василий небензя, оон, украина, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон
01:17 28.02.2022 (обновлено: 02:37 28.02.2022)
 
Небензя объяснил, почему Россия отклонила проведение чрезвычайной сессии ГА

Небензя: Россия против сессии ГА по Украине, так как инициаторы признают беспомощность СБ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 28 фев — РИА Новости. Россия голосовала против проведения чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по Украине, потому что ее инициаторы фактически расписываются в том, что Совбез не может решить проблему мира и безопасности, заявил на заседании СБ постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Российская Федерация проголосовала против представленного проекта в связи с тем, что его авторы предлагают расписаться в том, что Совет Безопасности не способен реализовать свою основную ответственность по поддержанию международного мира и безопасности", — сказал Небензя.

"При этом мы не увидели даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете. Ведь мы два дня назад заблокировали уже один проект именно по той причине, что он был однобоким и несбалансированным. Никаких новых инициатив мы не увидели", — добавил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
00:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя призвал сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВасилий НебензяООНУкраинаСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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