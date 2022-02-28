https://ria.ru/20220228/bespilotniki-1775465748.html
На учениях в Арктике военные ВВО засекли беспилотники условного противника
На учениях в Арктике военные ВВО засекли беспилотники условного противника - РИА Новости, 28.02.2022
На учениях в Арктике военные ВВО засекли беспилотники условного противника
Военнослужащие отдельного радиолокационного подразделения Восточного военного округа во время тренировки на острове Врангеля на Чукотке обнаружили беспилотные... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T04:52
2022-02-28T04:52
2022-02-28T16:16
безопасность
армия
владивосток
россия
беспилотники
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев — РИА Новости. Военнослужащие отдельного радиолокационного подразделения Восточного военного округа во время тренировки на острове Врангеля на Чукотке обнаружили беспилотные летательные аппараты условного противника. Об этом сообщает пресс-служба округа.Специалисты радиотехнических войск провели мониторинг воздушного пространства в Арктической зоне ответственности при помощи трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК).Все цели засекли, классифицировали, информацию о них обобщили и проанализировали, после чего оперативно передали на командный пункт ПВО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, армия, владивосток, россия, беспилотники
04:52 28.02.2022 (обновлено: 16:16 28.02.2022)
На учениях в Арктике военные ВВО засекли беспилотники условного противника
В Арктике военные ВВО в ходе тренировки обнаружили беспилотники условного противника
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев — РИА Новости. Военнослужащие отдельного радиолокационного подразделения Восточного военного округа во время тренировки на острове Врангеля на Чукотке обнаружили беспилотные летательные аппараты условного противника. Об этом сообщает пресс-служба округа.
Специалисты радиотехнических войск провели мониторинг воздушного пространства в Арктической зоне ответственности при помощи трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК).
"По замыслу мероприятия специальной аппаратурой для расчета ТРЛК моделировался полет малоразмерных одиночных целей, летящих на разных высотах и скоростях, имитирующих беспилотные летательные аппараты условного противника", — говорится в сообщении.
Все цели засекли, классифицировали, информацию о них обобщили и проанализировали, после чего оперативно передали на командный пункт ПВО.
Опубликовано: Никита Стома