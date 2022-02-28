Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/bespilotniki-1775465748.html
На учениях в Арктике военные ВВО засекли беспилотники условного противника
На учениях в Арктике военные ВВО засекли беспилотники условного противника - РИА Новости, 28.02.2022
На учениях в Арктике военные ВВО засекли беспилотники условного противника
Военнослужащие отдельного радиолокационного подразделения Восточного военного округа во время тренировки на острове Врангеля на Чукотке обнаружили беспилотные... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T04:52
2022-02-28T16:16
безопасность
армия
владивосток
россия
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763287932_0:134:3068:1860_1920x0_80_0_0_5942d2bf6d0dc1acaf8313c5c41123c1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев — РИА Новости. Военнослужащие отдельного радиолокационного подразделения Восточного военного округа во время тренировки на острове Врангеля на Чукотке обнаружили беспилотные летательные аппараты условного противника. Об этом сообщает пресс-служба округа.Специалисты радиотехнических войск провели мониторинг воздушного пространства в Арктической зоне ответственности при помощи трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК).Все цели засекли, классифицировали, информацию о них обобщили и проанализировали, после чего оперативно передали на командный пункт ПВО.
https://ria.ru/20220202/perekhvat-1770598345.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763287932_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_0780bc4f38a1d60581f7ea13d271f96d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, армия, владивосток, россия, беспилотники
04:52 28.02.2022 (обновлено: 16:16 28.02.2022)
 
На учениях в Арктике военные ВВО засекли беспилотники условного противника

В Арктике военные ВВО в ходе тренировки обнаружили беспилотники условного противника

© Depositphotos / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Depositphotos / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев — РИА Новости. Военнослужащие отдельного радиолокационного подразделения Восточного военного округа во время тренировки на острове Врангеля на Чукотке обнаружили беспилотные летательные аппараты условного противника. Об этом сообщает пресс-служба округа.
Специалисты радиотехнических войск провели мониторинг воздушного пространства в Арктической зоне ответственности при помощи трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК).

"По замыслу мероприятия специальной аппаратурой для расчета ТРЛК моделировался полет малоразмерных одиночных целей, летящих на разных высотах и скоростях, имитирующих беспилотные летательные аппараты условного противника", — говорится в сообщении.

Все цели засекли, классифицировали, информацию о них обобщили и проанализировали, после чего оперативно передали на командный пункт ПВО.
Истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 05:35
Истребители ВВО на учениях перехватили самолеты-разведчики "противника"
Опубликовано: Никита Стома
 
БезопасностьАрмияВладивостокРоссияБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала