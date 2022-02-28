https://ria.ru/20220228/bespilotniki-1775465748.html

На учениях в Арктике военные ВВО засекли беспилотники условного противника

На учениях в Арктике военные ВВО засекли беспилотники условного противника - РИА Новости, 28.02.2022

На учениях в Арктике военные ВВО засекли беспилотники условного противника

Военнослужащие отдельного радиолокационного подразделения Восточного военного округа во время тренировки на острове Врангеля на Чукотке обнаружили беспилотные... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T04:52

2022-02-28T04:52

2022-02-28T16:16

безопасность

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россия

беспилотники

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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев — РИА Новости. Военнослужащие отдельного радиолокационного подразделения Восточного военного округа во время тренировки на острове Врангеля на Чукотке обнаружили беспилотные летательные аппараты условного противника. Об этом сообщает пресс-служба округа.Специалисты радиотехнических войск провели мониторинг воздушного пространства в Арктической зоне ответственности при помощи трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК).Все цели засекли, классифицировали, информацию о них обобщили и проанализировали, после чего оперативно передали на командный пункт ПВО.

https://ria.ru/20220202/perekhvat-1770598345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

безопасность, армия, владивосток, россия, беспилотники