17:44 28.02.2022 (обновлено: 17:47 28.02.2022)
Бербок призвала Россию воздерживаться от заявлений о силах сдерживания
Глава МИД ФРГ Бербок призвала Россию воздерживаться от заявлений о силах сдерживания
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Аннелена Бербок заявляет, что Берлин всерьез воспринимает заявление президента РФ Владимира Путина о перевод сил сдерживания в боевое дежурство, призывает Россию в будущем воздерживаться от подобных заявлений и утверждает, что НАТО не угрожает РФ.
Путин в воскресенье на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
"Мы, конечно, слышали заявление президента Путина и в свете того, что случилось в последние дни, имею в виду эту наступательную войну, мы должны всерьез воспринимать то, что он говорит. Но позвольте недвусмысленно заявить: НАТО не является угрозой для России, эта война исходит из России... И я призываю Россию воздерживаться в будущем от таких заявлений, нагнетающих напряженность", - заявила Бербок на пресс-конференции в Берлине со словенским коллегой Анджеем Логаром.
Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
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В телеобращении к россиянам президент РФ заявил: "Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, а тем более для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным".
Ранее он, говоря о теоретической возможности применения ядерного оружия, заявлял, что если кем-то будет принято решение уничтожить Россию, у нее возникает законное право ответить; для человечества это будет глобальная катастрофа, но "я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: "А зачем нам такой мир, если там не будет России?"