https://ria.ru/20220228/berbok-1775606125.html

Глава МИД Германии ответила на вопрос о вступлении Украины в ЕС

Глава МИД Германии ответила на вопрос о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 28.02.2022

Глава МИД Германии ответила на вопрос о вступлении Украины в ЕС

Вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, это нельзя осуществить за несколько месяцев, заявила глава МИД ФРГ Аннелена Бербок,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:23

2022-02-28T16:23

2022-02-28T16:59

в мире

украина

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евросоюз

еврокомиссия

анналена бербок

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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, это нельзя осуществить за несколько месяцев, заявила глава МИД ФРГ Аннелена Бербок, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что Украина являются частью ЕС."Глава Еврокомиссии вчера подчеркнула, что вступление в ЕС не является чем-то, что можно осуществить за несколько месяцев. Это подразумевает интенсивные и глубокие трансформационные процессы", - заявила она на пресс-конференции в Берлине со словенским коллегой Анджеем Логаром.Она отметила, что Евросоюз остается объединением, "двери которого открыты" и Германия понимает, что "многие люди на Украине хотят более тесных связей с ЕС".Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.

https://ria.ru/20220228/sandu-1775612096.html

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775588272.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, мид германии, евросоюз, еврокомиссия, анналена бербок