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https://ria.ru/20220228/bayden-1775698545.html
Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне
Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне - РИА Новости, 01.03.2022
Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне
Президент США Джо Байден не считает, что гражданам страны следует опасаться ядерной войны. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T23:41
2022-03-01T00:42
в мире
джо байден
вооруженные силы рф
россия
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден не считает, что гражданам страны следует опасаться ядерной войны. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме."Нет", — парировал Байден в ответ на соответствующий вопрос.Россия начала специальную военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по словам главы государства, необходимы "демилитаризация и денацификация Украины", предание суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, это позволило восстановить подачу воды в Крым.Наступление идет по разным направлениям, столица Украины блокирована с запада. Детальная карта регионов страны, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС достигли господства в воздухе над территорией всей Украины.По данным Минобороны , среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры пока не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о нескольких случаях добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем, украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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в мире, джо байден, вооруженные силы рф, россия
23:41 28.02.2022 (обновлено: 00:42 01.03.2022)
 
Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне

Президент США Джо Байден не считает, что американцам нужно беспокоиться о ядерной войне

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден не считает, что гражданам страны следует опасаться ядерной войны. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.
"Нет", — парировал Байден в ответ на соответствующий вопрос.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 20:55
Байден рассказал об "альтернативе" масштабным санкциям против России
Россия начала специальную военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по словам главы государства, необходимы "демилитаризация и денацификация Украины", предание суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, это позволило восстановить подачу воды в Крым.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Наступление идет по разным направлениям, столица Украины блокирована с запада. Детальная карта регионов страны, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС достигли господства в воздухе над территорией всей Украины.
По данным Минобороны , среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры пока не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о нескольких случаях добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем, украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
 
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