https://ria.ru/20220228/bayden-1775698545.html

Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне

Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне - РИА Новости, 01.03.2022

Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне

Президент США Джо Байден не считает, что гражданам страны следует опасаться ядерной войны. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T23:41

2022-02-28T23:41

2022-03-01T00:42

в мире

джо байден

вооруженные силы рф

россия

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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден не считает, что гражданам страны следует опасаться ядерной войны. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме."Нет", — парировал Байден в ответ на соответствующий вопрос.Россия начала специальную военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по словам главы государства, необходимы "демилитаризация и денацификация Украины", предание суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, это позволило восстановить подачу воды в Крым.Наступление идет по разным направлениям, столица Украины блокирована с запада. Детальная карта регионов страны, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС достигли господства в воздухе над территорией всей Украины.По данным Минобороны , среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры пока не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о нескольких случаях добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем, украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775296641.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, джо байден, вооруженные силы рф, россия