18:47 28.02.2022 (обновлено: 19:07 28.02.2022)
Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия
Путин разрешил открывать счета физлицам без присутствия при переводе денег из банка в банк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия при переводе денег из банка в банк, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ.
"Предоставить кредитным организациям право открыть банковский счет (вклад) клиенту - физическому лицу без личного присутствия открывающего счет (вклад) клиента - физического лица либо его представителя при переводе этим клиентом - физическим лицом денежных средств со своего банковского счета (вклада), открытого в одной кредитной организации, в другую кредитную организацию, если одновременно с осуществлением такого перевода кредитная организация, осуществляющая перевод денежных средств, передает кредитной организации, открывающей счет (вклад), сведения, установленные при проведении идентификации этого клиента - физического лица. Перевод денежных средств осуществляется кредитной организацией после получения согласия в письменной форме клиента - физического лица на передачу указанных сведений кредитной организации и использование их в целях заключения с клиентом - физическим лицом договора банковского счета (вклада). Способ и форма передачи указанных сведений определяются кредитными организациями самостоятельно", - говорится в документе.