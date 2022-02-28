https://ria.ru/20220228/bank-1775645567.html

Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия

Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия - РИА Новости, 28.02.2022

Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия

Президент России Владимир Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия при переводе денег из банка в банк, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:47

2022-02-28T18:47

2022-02-28T19:07

банки

экономика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия при переводе денег из банка в банк, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ."Предоставить кредитным организациям право открыть банковский счет (вклад) клиенту - физическому лицу без личного присутствия открывающего счет (вклад) клиента - физического лица либо его представителя при переводе этим клиентом - физическим лицом денежных средств со своего банковского счета (вклада), открытого в одной кредитной организации, в другую кредитную организацию, если одновременно с осуществлением такого перевода кредитная организация, осуществляющая перевод денежных средств, передает кредитной организации, открывающей счет (вклад), сведения, установленные при проведении идентификации этого клиента - физического лица. Перевод денежных средств осуществляется кредитной организацией после получения согласия в письменной форме клиента - физического лица на передачу указанных сведений кредитной организации и использование их в целях заключения с клиентом - физическим лицом договора банковского счета (вклада). Способ и форма передачи указанных сведений определяются кредитными организациями самостоятельно", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220228/ukaz-1775643033.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

банки, экономика