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Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия
Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия - РИА Новости, 28.02.2022
Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия
Президент России Владимир Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия при переводе денег из банка в банк, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:47
2022-02-28T19:07
банки
экономика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия при переводе денег из банка в банк, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ."Предоставить кредитным организациям право открыть банковский счет (вклад) клиенту - физическому лицу без личного присутствия открывающего счет (вклад) клиента - физического лица либо его представителя при переводе этим клиентом - физическим лицом денежных средств со своего банковского счета (вклада), открытого в одной кредитной организации, в другую кредитную организацию, если одновременно с осуществлением такого перевода кредитная организация, осуществляющая перевод денежных средств, передает кредитной организации, открывающей счет (вклад), сведения, установленные при проведении идентификации этого клиента - физического лица. Перевод денежных средств осуществляется кредитной организацией после получения согласия в письменной форме клиента - физического лица на передачу указанных сведений кредитной организации и использование их в целях заключения с клиентом - физическим лицом договора банковского счета (вклада). Способ и форма передачи указанных сведений определяются кредитными организациями самостоятельно", - говорится в документе.
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банки, экономика
18:47 28.02.2022 (обновлено: 19:07 28.02.2022)
 
Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия

Путин разрешил открывать счета физлицам без присутствия при переводе денег из банка в банк

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил банкам открывать счета физлицам без личного присутствия при переводе денег из банка в банк, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ.
"Предоставить кредитным организациям право открыть банковский счет (вклад) клиенту - физическому лицу без личного присутствия открывающего счет (вклад) клиента - физического лица либо его представителя при переводе этим клиентом - физическим лицом денежных средств со своего банковского счета (вклада), открытого в одной кредитной организации, в другую кредитную организацию, если одновременно с осуществлением такого перевода кредитная организация, осуществляющая перевод денежных средств, передает кредитной организации, открывающей счет (вклад), сведения, установленные при проведении идентификации этого клиента - физического лица. Перевод денежных средств осуществляется кредитной организацией после получения согласия в письменной форме клиента - физического лица на передачу указанных сведений кредитной организации и использование их в целях заключения с клиентом - физическим лицом договора банковского счета (вклада). Способ и форма передачи указанных сведений определяются кредитными организациями самостоятельно", - говорится в документе.
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