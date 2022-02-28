05:19 28.02.2022 (обновлено: 09:23 28.02.2022)
ЕС запретил операции, связанные с управлением активами Банка России
Совет ЕС принял решение о санкциях против российского Центробанка
Здание Центрального банка в Москве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Совет Евросоюза запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России", — говорится в статье 1а четвертого параграфа.
При этом уточняется, что транзакции возможны, если они необходимы для финансовой стабильности Евросоюза или входящих в него стран.
Решение вступает в силу с момента публикации.
Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Великобритания и другие страны закрыли для России небо.
Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Опубликовано: Игорь Манаширов