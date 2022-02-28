https://ria.ru/20220228/bank-1775466658.html

ЕС запретил операции, связанные с управлением активами Банка России

ЕС запретил операции, связанные с управлением активами Банка России - РИА Новости, 28.02.2022

ЕС запретил операции, связанные с управлением активами Банка России

Совет Евросоюза запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T05:19

2022-02-28T05:19

2022-02-28T09:23

обострение ситуации в днр и лнр

россия

санкции в отношении россии

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_0:52:3154:1826_1920x0_80_0_0_d00bc5f9b87b92bd30e106e4db87b76c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Совет Евросоюза запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.При этом уточняется, что транзакции возможны, если они необходимы для финансовой стабильности Евросоюза или входящих в него стран.Решение вступает в силу с момента публикации.Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Великобритания и другие страны закрыли для России небо.Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sanktsii-1775466973.html

https://ria.ru/20220228/tsena-1775463822.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

россия, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф)