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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ЕС запретил операции, связанные с управлением активами Банка России
ЕС запретил операции, связанные с управлением активами Банка России - РИА Новости, 28.02.2022
ЕС запретил операции, связанные с управлением активами Банка России
Совет Евросоюза запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T05:19
2022-02-28T09:23
обострение ситуации в днр и лнр
россия
санкции в отношении россии
центральный банк рф (цб рф)
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Совет Евросоюза запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.При этом уточняется, что транзакции возможны, если они необходимы для финансовой стабильности Евросоюза или входящих в него стран.Решение вступает в силу с момента публикации.Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Великобритания и другие страны закрыли для России небо.Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sanktsii-1775466973.html
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Игорь Манаширов
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россия, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф)
05:19 28.02.2022 (обновлено: 09:23 28.02.2022)
 
ЕС запретил операции, связанные с управлением активами Банка России

Совет ЕС принял решение о санкциях против российского Центробанка

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка в Москве
Здание Центрального банка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Совет Евросоюза запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

"Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России", — говорится в статье 1а четвертого параграфа.

При этом уточняется, что транзакции возможны, если они необходимы для финансовой стабильности Евросоюза или входящих в него стран.
Решение вступает в силу с момента публикации.
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Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Великобритания и другие страны закрыли для России небо.
Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
03:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСанкции в отношении РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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