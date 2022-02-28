https://ria.ru/20220228/ataki-1775573451.html
Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются DDoS-атакам
Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются DDoS-атакам - РИА Новости, 28.02.2022
Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются DDoS-атакам
Сайты органов власти Крыма подвергаются массированным DDoS-атакам, используется ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Серверной и Южной... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:34
2022-02-28T14:34
2022-02-28T14:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Сайты органов власти Крыма подвергаются массированным DDoS-атакам, используется ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Серверной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран, сообщили журналистам в министерстве информации и внутренней политики Крыма."По состоянию на 28 февраля 2022, на фоне специальной военной операции Российской Федерации, IT-инфраструктура органов власти Республики Крым подвергаются массированным DDoS-атакам", - сообщили в ведомстве.Указывается, что в организации атак использован ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Серверной и Южной Америках, Тайване и ряде других стран. Все атаки относятся к http-flood атакам, направленные на вывод из строя веб-ресурсов.Мощность атаки составляет 500-600 тысяч пакетов в секунду, отметили в ведомстве.На текущий момент злоумышленникам не удалось нарушить работу государственных информационных систем органов власти и портала республики Крым, сообщили в мининформе региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20220227/ddos-ataka-1775338583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, республика крым, тайвань
14:34 28.02.2022 (обновлено: 14:35 28.02.2022)
Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются DDoS-атакам
Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются массированным DDoS-атакам