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Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются DDoS-атакам
Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются DDoS-атакам - РИА Новости, 28.02.2022
Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются DDoS-атакам
Сайты органов власти Крыма подвергаются массированным DDoS-атакам, используется ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Серверной и Южной... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:34
2022-02-28T14:35
в мире
технологии
россия
республика крым
тайвань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Сайты органов власти Крыма подвергаются массированным DDoS-атакам, используется ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Серверной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран, сообщили журналистам в министерстве информации и внутренней политики Крыма."По состоянию на 28 февраля 2022, на фоне специальной военной операции Российской Федерации, IT-инфраструктура органов власти Республики Крым подвергаются массированным DDoS-атакам", - сообщили в ведомстве.Указывается, что в организации атак использован ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Серверной и Южной Америках, Тайване и ряде других стран. Все атаки относятся к http-flood атакам, направленные на вывод из строя веб-ресурсов.Мощность атаки составляет 500-600 тысяч пакетов в секунду, отметили в ведомстве.На текущий момент злоумышленникам не удалось нарушить работу государственных информационных систем органов власти и портала республики Крым, сообщили в мининформе региона.
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россия
республика крым
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Екатерина Зайцева
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в мире, технологии, россия, республика крым, тайвань
14:34 28.02.2022 (обновлено: 14:35 28.02.2022)
 
Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются DDoS-атакам

Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются массированным DDoS-атакам

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Сайты органов власти Крыма подвергаются массированным DDoS-атакам, используется ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Серверной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран, сообщили журналистам в министерстве информации и внутренней политики Крыма.
"По состоянию на 28 февраля 2022, на фоне специальной военной операции Российской Федерации, IT-инфраструктура органов власти Республики Крым подвергаются массированным DDoS-атакам", - сообщили в ведомстве.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:57В России
Сайт "Роскосмоса" подвергся массированной DDoS-атаке
Указывается, что в организации атак использован ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Серверной и Южной Америках, Тайване и ряде других стран. Все атаки относятся к http-flood атакам, направленные на вывод из строя веб-ресурсов.
Мощность атаки составляет 500-600 тысяч пакетов в секунду, отметили в ведомстве.
На текущий момент злоумышленникам не удалось нарушить работу государственных информационных систем органов власти и портала республики Крым, сообщили в мининформе региона.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреТехнологииРоссияРеспублика КрымТайвань
 
 
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