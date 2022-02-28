https://ria.ru/20220228/ataki-1775573451.html

Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются DDoS-атакам

Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются DDoS-атакам - РИА Новости, 28.02.2022

Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются DDoS-атакам

Сайты органов власти Крыма подвергаются массированным DDoS-атакам, используется ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Серверной и Южной... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:34

2022-02-28T14:34

2022-02-28T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Сайты органов власти Крыма подвергаются массированным DDoS-атакам, используется ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Серверной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран, сообщили журналистам в министерстве информации и внутренней политики Крыма."По состоянию на 28 февраля 2022, на фоне специальной военной операции Российской Федерации, IT-инфраструктура органов власти Республики Крым подвергаются массированным DDoS-атакам", - сообщили в ведомстве.Указывается, что в организации атак использован ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Серверной и Южной Америках, Тайване и ряде других стран. Все атаки относятся к http-flood атакам, направленные на вывод из строя веб-ресурсов.Мощность атаки составляет 500-600 тысяч пакетов в секунду, отметили в ведомстве.На текущий момент злоумышленникам не удалось нарушить работу государственных информационных систем органов власти и портала республики Крым, сообщили в мининформе региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/ddos-ataka-1775338583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, технологии, россия, республика крым, тайвань