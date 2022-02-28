08:04 28.02.2022 (обновлено: 08:22 28.02.2022)
Рогозин назвал "арестом" запрет на полеты российских самолетов в Евросоюзе
Глава "Роскосмоса" Рогозин: ЕС фактически арестовал парк самолетов российских авиакомпаний
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя в своем Telegram-канале запрет полётов российских самолетов в Евросоюзе, назвал это "арестом парка самолетов российских авиакомпаний", не успевших покинуть аэропорты стран ЕС.
Ранее главы МИД ЕС договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС.
"ЕС запретил российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза. Ключевое слово — "взлетать". То есть речь идет о фактическом аресте парка самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран Евросоюза", — написал Рогозин.
Также ранее Боррель сообщил, что главы МИД ЕС договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков.
Опубликовано: Никита Стома