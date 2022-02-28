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Рогозин назвал "арестом" запрет на полеты российских самолетов в Евросоюзе

Рогозин назвал "арестом" запрет на полеты российских самолетов в Евросоюзе - РИА Новости, 28.02.2022

Рогозин назвал "арестом" запрет на полеты российских самолетов в Евросоюзе

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя в своем Telegram-канале запрет полётов российских самолетов в Евросоюзе, назвал это "арестом парка... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:04

2022-02-28T08:04

2022-02-28T08:22

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя в своем Telegram-канале запрет полётов российских самолетов в Евросоюзе, назвал это "арестом парка самолетов российских авиакомпаний", не успевших покинуть аэропорты стран ЕС.Ранее главы МИД ЕС договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС.Также ранее Боррель сообщил, что главы МИД ЕС договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

жозеп боррель, в мире, дмитрий рогозин, россия, москва